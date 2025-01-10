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太平山水氣不足未降雪 追雪民眾：體驗0度也很特別
強烈大陸冷氣團來襲，玉山、合歡山、嘉明湖等高山下雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區也降到0度以下，由於水氣不足並未降雪，僅出現部分霧淞；部分民眾上山追雪，雖然沒等到宜蘭2025年第一場雪，仍相當興奮，「體驗0度以下也蠻特別！」
中央氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地低溫，西半部到東北部平地氣溫約11度到13度，宜蘭等地更有可能出現10度以下，北部、東北部2000公尺以上高山和中部2500公尺以上高山有機會降雪，尤其東北部山區降雪條件較佳。
太平山海拔在2000公尺以上，也被點名有機會下雪，不過昨夜到今晨雖然降至0度以下，還是沒有迎來今年第一場雪。太平山莊經理阮名揚說，太平山目前氣溫為負1度，水氣不足未下雪，不過有出現部分霧淞；園區人員今晨巡路，未發現路面結冰，上午6時正常開園。
太平山是追雪族的關注重點，近幾天太平山莊訂房率都在95%左右。儘管太平山莊要提前訂房，多數民眾屬於早就排好行程，也有人昨天才臨時趕到宜蘭；來自基隆的民眾說，今天凌晨0時半許就抵達太平山下，雖然沒看到雪，也不算失望，體驗到了難得的0度以下天氣。
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