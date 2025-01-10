太平山水氣不足未降雪　追雪民眾：體驗0度也很特別

強烈大陸冷氣團來襲，玉山、合歡山、嘉明湖等高山下雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區也降到0度以下，由於水氣不足並未降雪，僅出現部分霧淞；部分民眾上山追雪，雖然沒等到宜蘭2025年第一場雪，仍相當興奮，「體驗0度以下也蠻特別！」

中央氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地低溫，西半部到東北部平地氣溫約11度到13度，宜蘭等地更有可能出現10度以下，北部、東北部2000公尺以上高山和中部2500公尺以上高山有機會降雪，尤其東北部山區降雪條件較佳。

太平山海拔在2000公尺以上，也被點名有機會下雪，不過昨夜到今晨雖然降至0度以下，還是沒有迎來今年第一場雪。太平山莊經理阮名揚說，太平山目前氣溫為負1度，水氣不足未下雪，不過有出現部分霧淞；園區人員今晨巡路，未發現路面結冰，上午6時正常開園。