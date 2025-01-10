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「機場建設沒有展現企圖心」 謝金河向賴政府喊話：台灣今年一定要做

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園國際機場。本報資料照片
桃園國際機場。本報資料照片

桃園國際機場是我國門，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書以「台灣今年一定要做的一件事」發文，他直言，台灣的經濟力名列前茅，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。

謝金河表示，從李登輝總統時代開始，台灣一直在喊的亞太營運中心的口號，都是一張空頭支票，但這些年，台灣成為亞太轉運中心的目標似乎愈來愈具體可行。如果大家經常出國，應該可以發現桃園機場愈來愈繁忙，特別是轉機旅客愈來愈多。2023年桃園國際機場旅客有3535萬人次，轉機旅客625萬人次，2024年數字尚未出爐，但成長幅度會更驚人。主要原因是過去很多透過香港、上海、北京轉機的旅客改到桃園機場，特別是北美航線。

桃園國際機場角色變得更重要，謝金河說，但是桃園3期航廈發包，施工一波三折。在網上看到T3的示意圖，看起來很壯觀，但可能要到2027年才能啟用。

謝金河表示，他去年去印度，這趟旅程讓他對機場建設很有感，一開始是機場跑道塞車，他在飛機上睡了一覺，以為已經到了曼谷，沒想到才剛剛要起飛。到了印度班加羅爾機場，這座由國際建築師設計的機場，令人對印度的印象改觀。

他說，台灣的超額儲蓄率已經到達16.7%，我們從來沒有善用超額儲蓄，領導者應想辦法擴大公共建設支出，尤其台灣資金回流，半導體產業興盛，台灣應該利用這個機會加大建設力道。當前國會亂象令人失望，但執政者仍可從加大建設台灣中突圍，「好好想想機場的建設！台灣的經濟力名列前茅，但機場建設，我們沒有展現企圖心！」

桃園機場第3航廈機坪工程。圖／機場公司提供
桃園機場第3航廈機坪工程。圖／機場公司提供
桃園國際機場。本報資料照片
桃園國際機場。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河說，台灣的經濟力名列前矛，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河說，台灣的經濟力名列前矛，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。本報資料照片

印度 桃園機場

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