強烈冷氣團發威 今晚至明清晨最冷

強烈大陸冷氣團影響全台，西部及東北部低溫僅12度左右，並有降雨機率，今晚至明清晨將是最冷時段，氣象局也對全台13個縣市發布低溫特報，預計寒冷天氣將持續至下周一。下周三又有一波冷空氣南下，北部低溫約14度。

氣象署發布針對新北市、基隆、台北、桃園、新竹、宜蘭，發布「非常寒冷」的低溫橙色燈號，有持續10度或以下的低溫發生機率。「寒冷」的黃色燈號地區有苗栗縣、台中市、彰化、南投、雲林、嘉義、金門，低溫接近10度。