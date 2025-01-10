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強烈冷氣團發威 今晚至明清晨最冷

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
強烈大陸冷氣團影響全台，西部及東北部低溫僅12度左右，並有降雨機率，今晚至明清晨將是最冷時段，上班族紛紛穿著保暖衣物禦寒。記者侯永全／攝影
強烈大陸冷氣團影響全台，西部及東北部低溫僅12度左右，並有降雨機率，今晚至明清晨將是最冷時段，上班族紛紛穿著保暖衣物禦寒。記者侯永全／攝影

強烈大陸冷氣團影響全台，西部及東北部低溫僅12度左右，並有降雨機率，今晚至明清晨將是最冷時段，氣象局也對全台13個縣市發布低溫特報，預計寒冷天氣將持續至下周一。下周三又有一波冷空氣南下，北部低溫約14度。

氣象署發布針對新北市、基隆、台北、桃園、新竹、宜蘭，發布「非常寒冷」的低溫橙色燈號，有持續10度或以下的低溫發生機率。「寒冷」的黃色燈號地區有苗栗縣、台中市、彰化、南投、雲林、嘉義、金門，低溫接近10度。

這波冷氣團最冷的時間點，將落在今晚至明清晨，周六傍晚起天氣將轉為乾冷型態，僅東部地區會有零星短暫雨。 下周一二早晚受輻射冷卻效應影響，北部地區有機會出現9度左右低溫，但白天氣溫稍回升。

強烈大陸冷氣團發威，氣象局針對全台13個縣市發布低溫特報，預計寒冷天氣將持續至下周一。記者侯永全／攝影
強烈大陸冷氣團發威，氣象局針對全台13個縣市發布低溫特報，預計寒冷天氣將持續至下周一。記者侯永全／攝影

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