台鐵春節疏運加開24班列車 1月14日開賣

因應春節連假旅客疏運需求，台鐵公司1月24、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，其中16班為對號列車，8班為全車自由座列車，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%，並將在1月14日零時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

此外，為有效提升疏運量能，服務國人返鄉出遊需求，台鐵公司已規劃於1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵=高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節（第1至12車），並採總量管制方式發售自由座乘車票，以維護旅客搭乘品質。開放於乘車前四日（含當日）於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購。

另為擴大西部幹線臺北、臺中地區返鄉、出遊之軌道運輸服務，於本次春節疏運開行臺北=臺中直達車39列次，主要停靠站臺北、板橋、豐原、臺中、彰化等站，大幅縮短臺北=臺中行車時間於2小時內，以滿足臺北、臺中及彰化地區往返之旅運需求。

其餘加開列車訂於1月14日零時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，自1月11日起可於臺鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢，歡迎有乘車需求旅客多加利用。