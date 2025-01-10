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強烈大陸冷氣團抵達 鄭明典PO一圖驚見大片冷平流雲系
今晨的東亞衛星雲圖可見大片冷平流雲系，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷空氣流經暖水面，水面水氣凝結成小積雲，小積雲順風排列成多條密集線狀雲街，稱為冷平流雲系。冷平流雲系的細微特徵，會隨風速和溫度差異而改變。
他之前曾解釋，冷平流雲系表示冷空氣已到。台北站今天出現11.9度低溫，強烈大陸冷氣團達標，中央氣象署發布低溫特報，今天新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。
中央氣象署科長劉宇其表示，目前台灣北方海面有相當大量的胞狀雲系，這是冷空氣持續南下的特徵。今天冷空氣持續南下影響，各地尤其在北部、東半部雲量比較偏多的地方，都是比較寒冷的天氣。
今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；東半部、桃園以北地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，今天清晨至上午南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
根據氣象署觀測資料，全國平地最低溫是連江縣的馬祖測站7.2度，東引也只有7.4度。本島平地最低溫為新北石碇國5路段的7.9度，氣象署平地站最低溫為淡水10.1度。
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