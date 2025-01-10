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強烈冷氣團發威這時間探4度低溫 春節連假可望回暖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
強烈大陸冷氣團發威，全台寒冷。聯合報系資料照片
強烈大陸冷氣團發威，全台寒冷。聯合報系資料照片

強烈大陸冷氣團發威，全台寒冷，今天包括玉山、合歡山、嘉明湖降雪，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，留意周日深夜至下周一清晨受冷空氣及輻射冷卻雙重影響，嘉義以北空曠區有出現4至6度的低溫機率，台北氣象站預估低溫10.5至11.5度。

近期天氣部分，他表示，今天至下周一早上，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，明天，基隆、大台北東側及宜花東有零星短暫雨，台南以南亦有零星短暫雨。周日，東北角及宜花東有零星短暫雨。下周一至下周二，各地天氣晴朗。

賈新興說，下周三有受強烈大陸冷氣團影響的機率，屏東及台東有零星短暫雨，桃園以北及宜花有零星短暫雨。下周四至下周五，下周四基隆、大台北東側及宜花東有零星短暫雨；下周五，午後大台北東側、東北角及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後大台北東側、宜花東及南投山區有零星短暫雨。19日，午後宜花東山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

1月下旬將迎春節連假，賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，1月下旬起至2月上旬氣溫回暖。1月中旬起至2月中旬，宜蘭仍有持續降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 賈新興

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