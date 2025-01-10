冷空氣強度今天最強 高山追雪加強保暖 這時再探10度以下低溫

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度的門檻，中北部縣市近山區都有觀測到10度以下低溫，其中以新北石碇的7.9度最低。

李至晟表示，今天冷空氣強度達到最強，迎風面因為雲量多還有些毛毛雨，就連白天回溫也不明顯，只有13至14度；中南部、東南部受到地形阻擋，冷空氣和水氣較少，高溫可以回到17至22度，愈往南愈高。

但今晚明晨還會迎來一波類似的低溫，李至晟表示，明天也是這樣濕冷的天氣，不過冷空氣會稍微減弱，各地氣溫相較今天回升2至3度。不過高山氣溫持續偏低，目前像是合歡山、玉山氣溫都已經降到零度以下，加上不時有水氣通過，一直到明天出現降雪或是冰霰的機會是相當高的，道路可能會受到管制，追雪加強保暖，也要多留意交通資訊。

周日起冷空氣再度增強，並影響到下周一。李至晟表示，這波比較乾，所以白天在日照的補償下，中午氣溫還會有小幅回升，北部大約在16至18度，中南部20至23度。這樣乾冷型的冷空氣主要表現在輻射冷卻強烈，夜間氣溫快速下降，在周日晚間到下周一清晨中北部平地市區的氣溫又有機會來到11至13度，南部、東南部14至15度，而各地近山區也可能短暫出現10度以下低溫。

李至晟表示，下周一白天到下周二冷氣團減弱出海，大環境轉為偏東到東南風，帶來比較溫暖的空氣，水氣也不多，各地維持晴到多雲的天氣，預測下周二是近期最暖和的一天，從北到南高溫在20至25度。不過這個空檔持續的時間不長，下周三東北季風再度增強，目前看來還是先濕後乾的型態，下周三到周四低溫大約在14至15度，比這波強烈冷氣團弱；下周五起可望變乾回溫，轉為比較和緩的天氣。

空氣品質部分，李至晟表示，近期水氣不多，中南部雖然雲多但沒有大規模降雨，南下的境外汙染會有部分殘留在內陸，只能等待沿海濃度下降後再緩慢的擴散出去。尤其是今天中部沿海或河床沙地還是有揚塵發生，預測空品還是有機會亮起橙燈。要等到明天冷氣團減弱後，空氣品質才會由北往南好轉。最下游的南部碰到晚間空氣穩定的時候細懸浮微粒還是會短暫增多，有夜間運動習慣的朋友近期可以調整一下時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。