影／台東向陽、嘉明湖下雪了！ 山友驚呼：好夢幻

有「天使眼淚」美名的台東嘉明湖，因水氣充沛，加上氣溫低於零度，今天凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3千多公尺的嘉明湖山屋，都被皚皚白雪覆蓋，形成一片銀白美景。山友直呼「好夢幻」。

林業及自然保育署台東分署表示，向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天凌晨開始下雪，積雪有3到5公分，依據中央氣象署預報資料，低溫仍將持續數日，嘉明湖山區仍可望見到銀白世界。

「真的很漂亮！」一名山友興奮說，原本以為不會遇到雪，但幸運今天凌晨下起雪來，一早到屋外看，都被皚皚白雪覆蓋，感覺很夢幻，目前還有少許落雪的情況，希望下多一點。

台東分署呼籲前往向陽及嘉明湖登山民眾，上山應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並應檢視自身雪地攀登經驗與能力，以確保登山安全。

另氣溫持續偏低，步道路面岩層極易結冰濕滑，無雪地攀登經驗者請勿貿然上山，相關訊息可上林保署官網、臉書粉絲專頁查詢。