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台鐵春節再加開24班列車 14日零時起開放售票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司因應春節連續假期疏運旅客需要，自1月24、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。本報資料照片
台鐵公司因應春節連續假期疏運旅客需要，自1月24、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。本報資料照片

台鐵公司因應春節連續假期疏運旅客需要，自1月24、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，其中16班為對號列車，8班為全車自由座列車，1月14日零時起販售，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。

台鐵公司表示，為有效提升疏運量能，服務國人返鄉出遊需求，已規劃於1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵=高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節（第1至12車），並採總量管制方式發售自由座乘車票。開放於乘車前4日（含當日）於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購。

台鐵公司也說，為擴大西部幹線台北、台中地區返鄉、出遊的軌道運輸服務，於春節疏運開行台北=台中直達車39列次，主要停靠站台北、板橋、豐原、台中、彰化等站，大幅縮短台北=台中行車時間於2小時內。

台鐵公司表示，其餘加開列車訂於1月14日零時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，自1月11日起可於台鐵公司官網（ https://www.railway.gov.tw ）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供
台鐵春節加開24班列車，14日零時起開放售票。圖／台鐵公司提供

台鐵 自由座

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