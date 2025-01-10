強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

台北站今天出現11.9度低溫，強烈大陸冷氣團達標，各地有感降溫，中央氣象署發布低溫特報，今天新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

根據氣象署觀測資料，全國平地最低溫是連江縣的馬祖測站7.2度，東引也只有7.4度。本島平地最低溫為新北石碇國5路段的7.9度，氣象署平地站最低溫為淡水10.1度。

中央氣象署表示，今天中部以北、東北部及東部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及東北部低溫11至13度，花東約15度，嘉義以北及宜蘭、南投、金、馬有局部10度以下低溫發生的機率；高溫方面，北部及東北部僅13至15度，花東17、18度，中南部19至22度，澎湖全天13至15度，金門9至14度，馬祖7至9度。由於水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署的體感溫度預報，台北市10至14度、新北市9至13度、桃園市8至12度、台中市10至15度、台南市9至18度、高雄市12至21度、基隆市8至9度、新竹縣7至11度、新竹市6至10度、苗栗縣6至10度、彰化縣9至12度、南投縣11至17度、雲林縣10至17度、嘉義縣9至16度、嘉義市10至19度、屏東縣13至23度、宜蘭縣11至12度、花蓮縣13至14度、台東縣14至18度。

離島的體感溫度預報，澎湖縣5至8度、金門縣3至9度、連江縣-1至1度。而氣象署低溫特報沒有連江縣，因連江縣地緣及氣候因素，低溫門檻值為其他地區值減4度。

東北風明顯偏強，氣象署發布強風特報，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至台南沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。