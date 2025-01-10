阿里山蔣公行館正名阿里山貴賓館 全國第2高海拔古蹟活化轉型招商

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內縣定古蹟阿里山貴賓館，過去因做為蔣公行館用途，被稱「蔣公行館」，林保署嘉義分署去年整修完成，恢復正名「阿里山貴賓館」，去年2次招商無人投標，辦理第3次招標有業者投標，過年前可望招商活化轉型，規畫新步道、新設施、新遊園動線，提高貴賓館休閒觀光功能。

阿里山貴賓館面積1603.9平方公尺，具特殊和洋折衷風貌，是全國第2高海拔縣定古蹟，東側和館，西側洋館，和諧結合，日治時期舉行始政40年博覽會，重新整修為整個展覽會部分，是唯一一次招待日本皇族場所，二戰後蔣介石總統將此館設為行館。

修復工程按日治建築圖，將屋瓦（赤瓦）煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修，作展示及空間活化再利用等用途，加入除濕、保暖空調設備，並將約190坪室內規畫文物展示區、歷史照片與影片放映區及特展區，重新整理園內櫻花、杜鵑與檜木老樹頭等，妥善保存阿里山豐富生態多樣性。

阿里山貴賓館因老舊失修破敗，林保署嘉義分署斥資6226萬餘元整修，修舊如舊，2023年5月完工，2024年委外招商，包括英迪格酒店、阿里山賓館都曾洽詢，最後沒廠商投標流標2次，第3次招標總算有業者投資，過年前評審，每年向廠商收取24萬元固定權利金及營運收益分成，簽約3年。