日本流感疫情拉警報 前台大醫曝創26年新高

有家長最近要帶幼兒去日本玩，到門診要求自費打麻疹疫苗。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感疫情持續升溫，創下1999年以來新高，現階段要帶小小孩去日本的家長們應該要擔心的是流感，不是麻疹。

日本流感疫情嚴峻，近來也頻傳國人去日本玩回來得流感。林氏璧表示，去年9月2日至今，日本因流感累計就醫數已經達到593萬7000人；且所有的都道府縣都在增加，超過「警報」等級30人的有43個地方。

不過，愈來愈多民眾為了去日本旅遊，卻是要求打麻疹疫苗。林氏璧表示，日本現在沒有麻疹的大流行，最近一次是2019年的744例，進入新冠疫情3年都少於10例，疫情後的2023年28例、2024年45例，遠遠沒有大流行。去年9月2日到12月25日，麻疹更是僅通報零星17例。同一段時間因流感就醫是593萬。

林氏璧表示，國內65歲以上長者本季流感疫苗覆蓋率僅45%，離疾管署設定的55%還有一段距離，隨著台灣流感疫情也升溫，寒假又會更多人去日本，非常讓人擔心。