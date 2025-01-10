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冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

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影／強烈冷氣團發威 合歡山清晨下雪成銀白世界...積雪0.5公分厚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供

強烈大陸冷氣團發威，合歡山今天凌晨氣溫零下3度，加上水氣充足，合歡山今天清晨3點多開始下雪，邊坡、路面都被白雪覆蓋，上山追雪遊客看到銀白的冰雪世界，大呼「好美」。合歡山公路從鳶峰到小風口路段路面結冰，上午7時起管制，僅限加掛雪鏈車輛通行。

昨天入夜後全台氣溫溜滑梯，合歡山下雪機率大，吸引遊客連夜上山等候。今天清晨3點多，先是下起冰霰，冰霰落到汽車，發出陣陣如同倒豆子的刷刷聲音，隨後不久，遊客驚喜發現冰霰停止，空中飄下片片雪花，在武嶺等待下雪的遊客高興大喊「下雪了，好美」，雪勢忽大忽小，遊客興致不減，透過車燈欣賞漫天雪霰從天而下的美景。

天亮後，武嶺、松雪樓地面、木棧道都覆蓋一層白色雪霰，清晨6時半後停止下雪，地面積雪約有0.5公分厚。

公路局昨天晚間9時，對合歡山公路翠峰至大禹嶺路段（18K至41.5K）實施預警性封閉，今天清晨7時解除恢復交通。但檢視路況，鳶峰至小風口（24K至36.6K）路面仍有結冰，僅限加掛雪鏈車輛通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交通警示措施。

公路局提醒，高山氣候變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；今年合歡山雪季公告事項，下雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天清晨下雪，松雪樓一帶地面被積雪覆蓋，如同銀色世界。圖／林保署南投分署提供

冰霰 合歡山 武嶺

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