台北11.9度低溫 賈新興：首波強烈冷氣團達標

入冬首波強烈大陸冷氣團達標，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，台北站今天低溫11.9度，平地站最低溫為新北石碇國5路段的7.9度，氣象署平地站最低溫為淡水10.1度。前中央氣象局長鄭明典也在臉書打趣，今天晚點起床好了。

中央氣象署表示，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；東半部、桃園以北地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，今天清晨至上午南部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。