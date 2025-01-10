快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

合歡山降冰霰遊客開心堆雪人 上山追雪須掛雪鏈

中央社／ 南投縣10日電

低溫搭配水氣，合歡山區今天凌晨起陸續下冰霰，讓徹夜在山上等候的追雪族開心堆起小雪人；因應部分路面結冰，交通部公路局宣布，台14甲線鳶峰至小風口限加掛雪鏈車輛通行。

強烈大陸冷氣團影響搭配水氣，合歡山今天凌晨起陸續下冰霰，直到今天清晨，路面、邊坡已有明顯積雪結冰，有網路社團「台灣追雪團」成員不懼低溫，昨天下午上山，徹夜在海拔3275公尺合歡山武嶺等降雪，凌晨見到下冰霰，「追雪族」開心在地面躺成「大」字。

交通部公路局中區養護工程分局昨天晚間至今天清晨，實施省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段預警封閉；追雪族研判合歡山今天會積雪、結冰，凌晨起陸續趕上山，翠峰管制站今天清晨開放前，上山追雪遊客說有300公尺排隊車潮。

中區養護工程分局今天發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜至今晨預警封閉路段，今晨解除恢復交通，但經派員檢視路況，24公里處鳶峰至36.6公里處小風口部分路面、路肩仍結冰未融，因此，限加掛雪鏈車輛通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交維警示措施。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天新竹以北及宜蘭局部地區，有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

冷氣團 合歡山

延伸閱讀

狂下一夜雪…合歡山白頭 遊客樂追今年首場瑞雪

影／合歡山入夜積雪中！武嶺、松雪樓雪霰狂飄 上山須掛雪鏈

合歡山迎曙光冰雨攪局 遊客雨中等待2025黎明到來

合歡山疲勞駕駛整年釀69傷 元旦迎曙光多注意

相關新聞

冷空氣強度今天最強 高山追雪加強保暖 這時再探10度以下低溫

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度的門...

影／冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

今天多座高山傳出降雪，中央氣象署表示，玉山北峰今天上午7時20分降雪，至上午8時5分停，積雪0.5公分。氣象署說，近日高...

影／台東向陽、嘉明湖下雪了！ 山友驚呼：好夢幻

有「天使眼淚」美名的台東嘉明湖，因水氣充沛，加上氣溫低於零度，今天凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3千多...

影／強烈冷氣團發威 合歡山清晨下雪成銀白世界...積雪0.5公分厚

強烈大陸冷氣團發威，合歡山今天凌晨氣溫零下3度，加上水氣充足，合歡山今天清晨3點多開始下雪，邊坡、路面都被白雪覆蓋，上山...

台鐵春節再加開24班列車 14日零時起開放售票

台鐵公司因應春節連續假期疏運旅客需要，自1月24、25日及1月29日至2月2日計7天，全線再加開各級列車24班，其中16...

日本流感疫情拉警報 前台大醫曝創26年新高

有家長最近要帶幼兒去日本玩，到門診要求自費打麻疹疫苗。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。