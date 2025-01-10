新北石碇7.9度 吳德榮：首波強烈冷氣團 這時探5度低溫恐「寒流」達標

強烈大陸冷氣團發威，各地天氣寒冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島平地最低溫為新北石碇的7.9度、苗栗三灣8.4度、基隆七堵9.6度，台北市南港也只有10.1度，而台北測站已降至12.0度，為入冬以來首波達標的強烈大陸冷氣團。

吳德榮說，今天至周日清晨，強烈大陸冷氣團壟罩，北部、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台灣白天高溫約在14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地的最低氣溫約可降至7度左右。今天北部8至14度、中部10至19度、南部11至20度、東部10至18度。

至於高山降雪機率，吳德榮說，今、明兩天3000公尺以上高山，例如合歡山、雪山等降雪機率高，2000公尺以上高山，例如太平山、拉拉山等也有機率。農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意添衣保暖。

周日白天至下周一清晨，仍受強烈大陸冷氣團影響，吳德榮表示，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的極端低溫，而台北測站亦有短暫觸及寒流標準的機率，應續注意保暖、防寒害。

下周一白天起至周二各地晴朗穩定，吳德榮表示，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下周三另一波強冷空氣迅速南下，下周四、下周五強冷空氣籠罩。最新模擬已調整，影響時間雖比目前這波短，但強度卻毫不遜色；不過，模式仍會繼續微調，下定論還太早，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。