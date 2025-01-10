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新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

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新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。本報資料照片

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，今天新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫是新北市國五S006K測站7.9度，其次為新北市國五S005K測站8.1度，苗栗縣大河測站也只有8.4度低溫。

氣象署表示，今天中部以北、東北部及東部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及東北部低溫11至13度，花東約15度，嘉義以北及宜蘭、南投、金、馬有局部10度以下低溫發生的機率；高溫方面，北部及東北部僅13至15度，花東17、18度，中南部19至22度，澎湖全天13至15度，金門9至14度，馬祖7至9度。由於水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天和周日持續受到強烈大陸冷氣團影響，氣象署說，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；明天水氣較多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日起環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

周末溫度方面，氣象署表示，北部及東北部10至17度，中部10至21度，南部12至23度，花東15至20度；澎湖13至16度，金門8至17度，馬祖7至12度。

氣象署表示，下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大，下周二清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷；由於環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。北部及東北部9至21度，中部9至23度，南部12至24度，花東13至23度；澎湖14至18度，金門10至19度，馬祖10至15度。

下周三東北季風增強，下周四東北季風影響；氣象署表示，北部及東北部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，下周五東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下周五至19日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

高山降雪機率，氣象署說，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜的現象，較為濕滑，上山務必注意安全；明天北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機率，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。

冷氣團 氣象署

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