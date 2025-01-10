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台彩春節加碼10.5億元 總金額創歷年新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台灣彩券總經理謝志宏（中）主持記者會宣布，114年蛇年春節期間推出高達新台幣10.5億元的加碼活動，總金額創歷年之冠，其中大樂透從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」。記者林俊良／攝影
台灣彩券總經理謝志宏（中）主持記者會宣布，114年蛇年春節期間推出高達新台幣10.5億元的加碼活動，總金額創歷年之冠，其中大樂透從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」。記者林俊良／攝影

公益彩券史上最強春節加碼活動來了。台彩公司昨天宣布，今年春節將推出加碼十點五億元、金額創歷年之冠，其中大樂透不僅一連廿天每天開獎，加開四八○組一百萬元「春節大紅包」，還首推八百組、獎金十萬元的「春節小紅包」，等於買一張大樂透，可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」、「春節小紅包」三個獎項，預估春節加碼將推升電腦彩券業績增加六十一億元。

台彩總經理謝志宏說，今年春節加碼不僅獎金創新高，也創下大樂透史上最長連續開獎天數，從一月廿四日至二月十二日元宵節，長達廿天。「春節大紅包」組數由去年的三六○組增加到四八○組，加上新增的八百組春節小紅包，總加碼獎金五點六億元。

謝志宏說，春節加碼期間大樂透每期將加開九個「春節大紅包」獎號，以及一個「春節小紅包」特別號，只要對中任六個「春節大紅包」獎號，每組獎金一百萬元；對中任五個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」特別號，即中十萬元，「今年買大樂透的ＣＰ值很高」。

另外，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也是連廿天獎金加碼，是公益彩券第四屆以來最長的加碼天數。

台彩說，一月廿四日起今彩五三九、卅九樂合彩、四十九樂合彩、三星彩、四星彩等遊戲也將連續廿天加碼，要讓民眾新春迎財神。

大樂透 春節 紅包

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