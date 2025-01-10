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國安危機 兒少事故死傷為日本5倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法院社福及衛環委員會昨天舉行「兒童及少年福利與權益保障法」修法公聽會，衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體罰等暴力侵害列為不當對待行為。記者林伯東／攝影
立法院社福及衛環委員會昨天舉行「兒童及少年福利與權益保障法」修法公聽會，衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體罰等暴力侵害列為不當對待行為。記者林伯東／攝影

「兒童及少年福利與權益保障法」正值修法，立法院社福及衛環委員會昨舉辦公聽會。衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體罰等暴力侵害列為不當對待行為。靖娟基金會指出，兒少事故死亡率以十二歲至十七歲最高，死因回溯應由現行六歲以下擴至十八歲。

衛福部次長呂建德表示，本次修法重點為強化兒少保護及居托人員管理機制，並檢討出養流程訂定申訴機制，同時將身心虐待、體罰、霸凌性騷擾等暴力侵害態樣列為兒少不當對待行為，通盤修正相關規範。

「台灣生育率低，兒少事故傷害死亡人數卻是日本五倍，已是國安危機。」靖娟基金會執行長許雅荏說，十二至十七歲兒少事故死亡率達每十萬人六點九人，為十八歲以下各年齡區段最高，需透過死因回溯，分析死傷數據，找出造成兒少事故傷害死亡真正原因，藉全面性案例搜集、風險評估，改善交通環境減輕傷亡。

有關兒少交通安全議題，兒少權法訂有跨部會「兒少安全實施方案」，由衛福部主責並設有兒少事故協調會議。但許雅荏指出，會議半年才開一次，表面上各部會都派代表列席參加，但實際上對兒少事故死傷、墜樓頻傳等議題回應均是「帶回研議」，缺乏執行力且流於形式，恐難降低兒少事故、輕生死傷高於國際的現況。

衛福部社家署代理署長周道君說，六歲以下兒童發生死亡案件難以判斷確切原因，現行已規範深入溯源，六歲至十八歲青少年死因相對清楚，如意外、溺水、車禍等，不需要死因溯源，是否擴大需與各部會及民團進一步研議。

台灣收出養兒少遭虐待事件頻傳，暴露政策缺失。安置盟秘書長廖士賢說，需要替代性照顧兒少多來自弱勢背景，比一般兒少更複雜脆弱，兒少替代性照顧政策缺乏強制執行機制，服務品質參差不齊，應回到兒少權法中規範，明定照顧服務標準與人力配置標準。

隨數位科技發展，兒少易落入網路犯罪陷阱，兒福聯盟調查，國內兒少經常遭遇網路詐騙，其中遭騙個資比率高達百分之四十一點二。

兒盟政策發展處副處長李宏文說，應增訂兒少網路風險評估義務，要求網路業者提出風險評估報告，找出有害兒少身心健康內容、種類及發生頻率，並主動移除違法內容，不符者應訂出罰則。

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