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健康你我他／智慧型媳婦 視訊、文創一手包

聯合報／ 張重玖（高市楠梓）
以往年夜飯在家吃，家人忙得很開心，媳婦投入新元素後，改在餐廳團聚，雙方家庭併桌，人氣更旺。圖／張重玖提供
以往年夜飯在家吃，家人忙得很開心，媳婦投入新元素後，改在餐廳團聚，雙方家庭併桌，人氣更旺。圖／張重玖提供

農家婆媳是學姊學妹，兒與媳是國高中同學，春節幾乎都在南部度過。

家人個個勤奮、吃苦耐勞，韌性十足，天生騾子脾氣，倔強、剛烈，在職場吃虧也要使命達成。媳婦來到騾子家庭，婆媳相處情同姊妹，會幫婆婆妝扮、購買衣物及修飾外表，出國開會順帶農婦出關見見世面，並解決農婦長期思念女兒之苦，有個智慧型媳婦真好。

兒與媳習慣休假日打掃、清理、購物，春節返鄉前也不例外。以往年夜飯在家吃，家人忙得很開心，媳婦投入新元素後，改在餐廳團聚，雙方家庭併桌，人氣更旺，財氣也跟著來，加上有除夕餘興節目穿插，增添過年氣氛。更重要的是，媳婦會透過視訊，讓遠在千里之外的女兒及長毛貓加入同樂行列。

原本春節前準備的煙燻臘肉、香腸，因飲食習慣改變，改以新鮮菜餚為主，想吃湘味，上餐館解饞即可，不必大費周張了。

發紅包一事，搞文創的媳婦會送給晚輩加印活潑可愛的圖畫，讓小朋友覺得阿姨、舅媽很貼心，外孫女會回送自己書寫的春聯；媳婦另會換新鈔，幫婆婆、阿嬤準備多份紅包，方便老人家運用，同時沾沾喜氣；新年當天會去爺爺奶奶墳前上香，接著到寺廟禮佛祈福，媳婦接手春節活動，別有一番風味。

爆竹聲響，新桃換舊符，春節帶給全家人溫馨，感謝有這麼體貼的媳婦。

媳婦 家人 春節返鄉

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