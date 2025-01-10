健保藥價新規 專家憂原廠藥退出台灣

衛福部健保署去年底預告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」部分條文修正草案，以增加藥品供應穩定。民眾黨立委陳昭姿昨舉辦「強化健保用藥供應韌性」公聽會。專家於會中針對健保支付藥價、藥價差等提出建議，要求健保署更加審慎研議。

衛福部去年十一月底預告修正草案，預告期到本月廿日，其中針對國產學名藥或生物相似性藥品價格，將比照原廠藥原先價格予以核價。台大法律系教授李素華說，原廠藥給付價格不同，主要是要承擔研發成本等，但修法後學名藥卻可以獲得跟原廠藥一樣的價格，必須要思考合理性。

再者，草案新增藥品強制收載規範，李素華說，法條修正應是要解決自費藥品不願意進入健保問題，但修正後反是對廠商財產權侵害，一旦藥品被健保強制收載，價格就被攤在陽光下，會影響在其他國家市場的價格。她提醒，恐怕影響原廠藥品退出台灣市場，未來甚至恐怕連學名藥都沒有。

對此，學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，健保署是為了鼓勵台灣藥廠加速開發學名藥，因此，於新制採取獎勵措施，原廠藥過了專利期後，前兩家取得學名藥藥證，其健保藥費可與原廠藥一致。

健保體系一直存在藥價差爭議。台北大學企業管理學系教授陳世雄說，健保藥價在總額費用已經達二四三一億點，占比百分之廿七，但推估扣除藥價差後，藥費占比不到兩成，而醫院可透過行政管理手段干涉醫師專業處方，形成「以藥養醫」的生態。他呼籲，為穩定藥品供應，地板價藥品應限制不能索取藥價差。

陳昭姿說，藥價差一直存在，但政府視而不見。健保署副署長龐一鳴說，相關草案還在預告期，與會專家的建議會納入意見。