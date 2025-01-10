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健保總額拍板／醫界力拚加薪 降低離職潮

聯合報／ 記者陳雨鑫林琮恩／台北報導

健保總額昨出爐，採醫界與付費者方案，拍板最高推估版本，成長率百分之五點五，總額達九二八六多億元；醫界對總額以「高推估」版本通過樂觀其成，也因總額增加，可將費用運用在替醫護人員加薪，有望降低今年農曆年後離職潮的比率。

台大醫院長吳明賢說，總額成長率提高，各單位績效獎金額度也會提升，整體會因為總額提高，也增加醫護人員薪資，能短暫力挽醫護出走的頹勢，今年因應公務人員加薪百分之三，台大體系也受惠。但大醫院與診所相比，如果診所輕鬆又賺得多，大醫院急重難罕科可能還是發展不起來，衛福部健保署得增加急重難罕科的給付，才能增加年輕人投入的誘因。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，疫情後醫療環境艱困，醫護人員釀出走潮，讓全國醫療院所於去年降載比率達到最高點，但為了留才，不少醫院祭出加薪，新光醫院整體加薪百分之七到十，大幅降低降載量，此次總額成長率創近十年新高，醫界得妥善運用這次的機會，替醫護人員加薪。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜說，去年各醫院相繼替醫護加薪後，已降低離職潮，以中山附醫為例，去年離職率百分之九，今年已降至百分之八，應有再降空間；但總額提升是否能實際替醫護人員加薪，近期已與衛福部討論是否納入監督機制。

成長率 醫護人員 離職

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