健保總額拍板／民團轟衛福部 霸凌健保會

今年健保總額拍板，成長率百分之五點五達行政院核定上限。民團說，政府對健保總額「要五毛給一塊」，且總額許多用途與健保會討論內容不相同，協商蕩然無存。民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，監察院應調查衛福部長邱泰源是否圖利或違法。

由於去年及今年健保總額都觸及行政院核定上限，也均超過協商方案，相較醫界代表提出的成長率還高。滕西華表示，若那納入移出健保總額改以公務預算支應項目，今年總額實質成長率上看百分之八，但在健保總額其他預算中的四一億元，為用在健保支付標準調整，但此部分不知具體用途，更為空白授權，「與健保署的私房錢沒什麼差別」，這是用民脂民膏開空頭支票。

滕西華說，今年度健保總額拍板內容形同霸凌健保會，去年九月協商結果完全作廢，中醫、牙醫部門成長率遠低於西醫基層、醫院，認真協商的牙醫、中醫代表怎對得起會員，籲邱泰源廢除總額協商，不要做形式上民主。

醫療改革基金會執行長林雅惠也說，健保署原於健保支付標準調整編列卅三億元，當時想支持卻不知具體用途，但核定方案竟加碼至四一億元，健保署應善盡責任，不該浪費民眾納稅錢。

林雅惠也說，以往健保總額協商破局，兩案併陳決定時，以往都會綜合評估採取中間的成長率，如今年度付費者代表方案成長率為百分之四點六○五、醫界代表方案為百分之五點一七，已是近年最接近雙方共識的版本，最終衛福部核定百分之五點五，協商機制已經蕩然無存。

衛福部社保司代理司長陳真慧說，健保支付標準調整並非空白授權，而是通盤修訂支付標準，包含急重難罕症的診療法、住院護理費用等費用調整。