台大AI語音急診預測 降低後續病發風險

一名患有心血管疾病的中年男性，使用台大醫院遠距生理監測，某天監測到血壓飆到190毫米汞柱，台大遠距照護中心立刻安排這名個案回診，成功降低後續病發危險，防範急性腦中風發生。

台大醫院院長吳明賢表示，遠距醫療突破時間、空間的限制，是醫療轉型重要關鍵。第21屆國家新創獎，台大醫院遠距照護中心以「第四代即時同步遠距照護平台之智慧語音急診預測系統」榮獲臨床新創獎，可大幅改善病人的死亡率。

吳明賢說，這套「智慧語音急診預測系統」可緊急處理急性惡化、長期監控慢性疾病，即時且自動預測病人疾病預後，不僅改善存活率，也優化醫療流程。最重要的是，以多語言、醫護優化語音辨識技術將國、台、英語、專業醫學名詞及藥品中英名稱摻雜等醫護語音轉為文字，系統自動分析及整合護理紀錄，預測個案發生急診的機會。

台大智慧醫療中心主任何奕倫表示，中心成立逾15年，服務7000多名病患，系統運作不只記錄病人的量測儀器，也將病護、病人與照顧者的對話內容轉成文字，能透過語意分析找出危險「關鍵字」，後續提供醫療團隊決策，是未來在宅醫療重要的推手。

何奕倫指出，第四代的「智慧語音急診預測系統」，導入中華電信多語言、醫護優化語音辨識技術，並納入中心累積的大量遠距照護語音資料，進行AI語音辨識模型訓練。不論是字轉音、音轉字，還可以辨別外籍看護中文口音，全部整合成護理紀錄，可預測病患兩周內發生急診事件機率，準確度近90%。

何奕倫說，台大住院的病人，不限科別，在出院後兩周都可以免費使用「智慧語音急診預測系統」，降低病患銜接居家自我照護的不安。患者回到家中，利用裝置將各種監測資料傳回醫院，一旦發現數字異常，院方可即時啟動後續治療方案，爭取更多黃金治療時間。