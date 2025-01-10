快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

專業觀點／撞擊致腦傷 頭暈頭痛是警訊

聯合報／ 王馨範／光田綜合醫院神經醫學部腦血管科主任、腦傷復能特診醫師

台灣腦傷患者七成因機車事故所致。2024年1至9月，全台機車交通事故共30萬579起，造成29萬5732名騎士受傷。雖然安全帽有效減少重傷，但許多民眾未戴好安全帽，車禍後仍有許多人出現輕微腦傷，嚴重者則出現影響生活品質的症狀。

大腦如果凍般柔軟脆弱，雖有顱骨與保護膜防護，撞擊仍可能導致大腦組織受損，並引發神經元撕裂、凋亡等問題。每個人的體質與大腦恢復能力有所不同，有些人在適當休息後可恢復正常，但有些人則會持續出現頭痛、頭暈，甚至光線敏感、聲音敏感等困擾。

值得注意的是，許多患者在初期出現頭暈、頭痛等症狀時，常以為是作息不規律或過度疲勞所致，未及時就醫，導致問題累積惡化，甚至嚴重影響生活。建議在撞擊後的三天內密切觀察自身或患者身體，若有頭暈、頭痛加劇，或出現失去人事時地物概念等症狀，應立即就醫，並至少休息兩個月，避免進行高強度運動，防止二次傷害。

就醫時，醫師會使用簡易初評工具判斷是否為腦傷症狀。若確認為腦傷，將由臨床心理師進一步進行認知、記憶及處理能力的詳細評估，並輔以腦部影像掃描、腦波儀等檢查，全面診斷腦部神經連結與功能變化。

研究顯示，藥物可緩解腦傷初期的頭痛、頭暈、憂鬱、失眠等，降低腦組織發炎。腦部復能方面，臨床心理師可依患者需求，設計專屬的認知功能訓練、適應功能強化及職業復能計畫，協助重建生活能力，恢復身心健康。

患者 頭痛

延伸閱讀

掉安全帽惹禍 高雄6機車連環車禍撞成一團

「享清福」對大腦會造成永久傷害…不如去做洗碗工！ 王木木：無所事事的人生沒那麼美好

屏東113年安全帽違規致20死 連3天專案取締1975件

培養無壓生活方式 腸胃才不會打結…9招日常護腸減壓方法

相關新聞

饗饗爆食物中毒 雙月抱不平：真相待查卻已滿身傷

饗賓餐飲集團旗下知名Buffet餐廳「饗饗」，疑似爆出集體食物中毒案，更被台北市衛生局重罰300萬元，但日前被菲律賓餐飲...

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

強烈大陸冷氣團持續發威，影響持續到下周一清晨，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北及東半部整天寒冷，且會短暫飄雨，明天西...

我的經驗／摔車腦部出血 王詩婷暫停人生尋找平衡

熱愛跑步的我，2018年完成世界六大馬拉松，感覺站在人生高峰，心想接著要挑戰七大洲馬拉松（包含南極與非洲），但2019年...

台大AI語音急診預測 降低後續病發風險

一名患有心血管疾病的中年男性，使用台大醫院遠距生理監測，某天監測到血壓飆到190毫米汞柱，台大遠距照護中心立刻安排這名個...

非聽不可／胸腔疾病的預防與保健、癌症的預防與治療

胸腔疾病的預防與保健、癌症的預防與治療

健康你我他／智慧型媳婦 視訊、文創一手包

農家婆媳是學姊學妹，兒與媳是國高中同學，春節幾乎都在南部度過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。