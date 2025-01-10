今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五，連兩年達行政院核定上限，今年總金額九二八六億元，比去年增加五三一億元。

去年健保總額成長率為百分之四點七，當時為加強護理人員待遇，補足新冠疫情後人力流失。陳真慧說，今年考量因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足及強化全人醫療照顧，推估今年底安全準備可達二點○四個月，超過法定一個月以上，無需調整保費。

民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，健保總額對民眾影響看似不直接，「但不要認為事不關己」。滕西華認為今年拍板內容不少項目缺乏監督，顯示衛福部對總額管理不佳，難保繳納的保費可以獲得醫療品質提升，只是提升醫療機構的點值，未來還是可能面臨健保費調漲。

行政院去年核定二○二五年健保總額成長率，高推估為百分之五點五、低推估為百分之三點五二，去年九月健保會進行健保總額協商，西醫基層及醫院未達共識，付費者代表成長率百分之四點六○四，醫界方案百分之五點一七一，兩案併陳。衛福部昨核定總額成長率高於付費者與醫界代表提出方案。

健保總額首破9千億元 製表／元氣中心

今年健保總額也移出公衛、保健相關項目共約一一一億元，改以公務預算支應。陳真慧指出，今年總額在「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」編列八一億元。為保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，在「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」相關編列一八○億元。

在偏鄉醫療部分，包含山地離島地區醫療給付、西醫資源不足等共有約卅九億元。針對精神醫療照顧的長效針劑也有卅一億元。健保擴大在宅急症照護，針對居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照的服務共約九四億元。