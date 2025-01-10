快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

聯合報／ 記者李青縈黃婉婷／台北報導
行政院昨核定今年全民健康保險總額預算，為九二八六億元，成長率百分之五點五，是歷年成長金額最高的一年。記者林伯東／攝影
行政院昨核定今年全民健康保險總額預算，為九二八六億元，成長率百分之五點五，是歷年成長金額最高的一年。記者林伯東／攝影

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五，連兩年達行政院核定上限，今年總金額九二八六億元，比去年增加五三一億元。

去年健保總額成長率為百分之四點七，當時為加強護理人員待遇，補足新冠疫情後人力流失。陳真慧說，今年考量因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足及強化全人醫療照顧，推估今年底安全準備可達二點○四個月，超過法定一個月以上，無需調整保費

民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，健保總額對民眾影響看似不直接，「但不要認為事不關己」。滕西華認為今年拍板內容不少項目缺乏監督，顯示衛福部對總額管理不佳，難保繳納的保費可以獲得醫療品質提升，只是提升醫療機構的點值，未來還是可能面臨健保費調漲。

行政院去年核定二○二五年健保總額成長率，高推估為百分之五點五、低推估為百分之三點五二，去年九月健保會進行健保總額協商，西醫基層及醫院未達共識，付費者代表成長率百分之四點六○四，醫界方案百分之五點一七一，兩案併陳。衛福部昨核定總額成長率高於付費者與醫界代表提出方案。  

健保總額首破9千億元 製表／元氣中心
健保總額首破9千億元 製表／元氣中心

今年健保總額也移出公衛、保健相關項目共約一一一億元，改以公務預算支應。陳真慧指出，今年總額在「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」編列八一億元。為保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，在「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」相關編列一八○億元。

在偏鄉醫療部分，包含山地離島地區醫療給付、西醫資源不足等共有約卅九億元。針對精神醫療照顧的長效針劑也有卅一億元。健保擴大在宅急症照護，針對居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照的服務共約九四億元。

保費 健保總額 成長率

延伸閱讀

健保總額「要五毛給一塊」 民團批協商打假球：應查邱泰源是否圖利

歷年最高！今年健保總額拍板9286億元 成長率達上限5.5%

健保總額成長率5.5%近十年最高 醫界：盼減緩醫護出走

屏東來義8成從事營造業 公所自編預算補助勞工意外保險保費

相關新聞

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五...

健保總額拍板／罕病新藥預算8億 病團：難全納保

衛福部昨公布今年度健保總額，於罕藥專款編列一八○點二六億元，新醫療科技、藥品及特材擴大給付、暫時性支付共編列八十一點○二...

國安危機 兒少事故死傷為日本5倍

「兒童及少年福利與權益保障法」正值修法，立法院社福及衛環委員會昨舉辦公聽會。衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體...

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

強烈大陸冷氣團持續發威，影響持續到下周一清晨，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北及東半部整天寒冷，且會短暫飄雨，明天西...

我的經驗／摔車腦部出血 王詩婷暫停人生尋找平衡

熱愛跑步的我，2018年完成世界六大馬拉松，感覺站在人生高峰，心想接著要挑戰七大洲馬拉松（包含南極與非洲），但2019年...

饗饗案類似染諾羅 啟動病學調查

饗饗微風信義店疑發生食物中毒事件，遭勒令停業，昨已累計53人就醫，業者申請復業被駁回。雙月食品社長賴永晟為饗饗抱屈，認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。