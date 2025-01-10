我的經驗／摔車腦部出血 王詩婷暫停人生尋找平衡

熱愛跑步的我，2018年完成世界六大馬拉松，感覺站在人生高峰，心想接著要挑戰七大洲馬拉松（包含南極與非洲），但2019年8月一個周日早上，我一個人去練三鐵，騎著公路車突然摔車，腦部出血住進加護病房，至今5年多來的修復旅程，讓我學到生命怎麼找到更好、更永續的平衡。

熱血三鐵玩家 突發意外

我超愛運動，超愛戶外、超養生、超健康，整天提醒親友：多喝水！運動了嗎？記得曬太陽！今天一萬步了嗎？其實我在29歲之前，幾乎完全沒在運動，直到2010年朋友約我跑富邦馬拉松（現為台北馬拉松）9公里，第一次體驗馬拉松現場的熱血，開啟了我的跑者生活。

一年十幾場國內外賽事，從33℃炎熱的綠島半馬，到0℃的波士頓馬拉松；從幸褔加州Napa酒莊半馬，到高難度的內湖碧山越野；從迪士尼四天78公里瘋狂賽事，到巴黎馬拉松；從101登高到日本名古屋。將近90場賽事，馬拉松改變了我的人生態度，帶給我自律、勇氣與毅力。

慢跑第七年後，我開始玩三鐵，單純為了克服在開放性水域游泳的恐懼，結果愛上了騎單車的快感。在2019年一個周日早上，我一個人去騎車，莫名摔車，安全帽一摘下來，血從鼻子、耳朵流出來。路人幫我叫了救護車，去了急診，我不記得過程，住加護病房觀察兩周，差點開腦降壓，鎖骨骨折開刀。

王詩婷在2019年8月騎車摔倒，經過辛苦的修復旅程。圖／王詩婷提供

傷後外表正常 腦內喧囂

兩周後出院，醫師要我在家裡休息兩個月，不能用3C、不能上班，半年不能跑步。不能工作和運動讓我很憂鬱，「我到底還能做什麼？」第一年陸續出現十幾種症狀，失眠、惡夢、暈眩、聲音敏感、疲累、焦慮、耳鳴，嚴重時只能一個人在床上哭。

沒有外傷的我，外表看起來很「正常」，但明明每天好多無法承受的症狀。沒有人懂，真的很孤獨，很痛苦。

五年多來，我做了很多功課，認識大腦功能，研究大腦與身體修復的方法，了解生理與心理的直接關係，也認識一群專家。發現中文世界缺乏腦震盪與腦創傷的相關資源，決定成立「跟著詩婷往前走」網站與臉書支持團體，在光田醫院今年也成立了腦傷特別門診，提供病患支持與修復的方法。

目前我的人生分成三階段，分別是：尋找意義1.0、馬拉松狂2.0、尋找平衡3.0。相較以前365天超級用力衝的我，「Chrissy 3.0」更注重生活平衡。雖然現在能開超高強度的燒腦會議、跑日月潭29公里、坐飛機出國，去居酒屋不會因為很吵而崩潰，現在更懂要修復。每天在醫院打仗的CEO，更要懂得照顧自己身心，才能幫助更多人。

光田綜合醫院副執行長王詩婷。圖／王詩婷提供

王詩婷

●光田綜合醫院副執行長、仁馨樂活園區執行長

●Chrissy從小受美國教育，是熱愛馬拉松、充滿活力、不怕挑戰的女孩。2018跑完波士頓馬拉松，成為台灣第一位拿到世界六大馬拉松獎牌的女性。

●身為111年歷史光田綜合醫院的四代接班人，擁有逾18年醫院管理經驗，2017年於台中大甲打造創新、活力、感動的長照園區，吸引年輕人加入打造長照迪士尼。期待帶給人健康與快樂，提供民眾更溫暖的全人健康。