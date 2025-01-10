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健保總額拍板／罕病新藥預算8億 病團：難全納保

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
今年健保總額拍板，共核定九二八六餘億元。記者侯永全／攝影
今年健保總額拍板，共核定九二八六餘億元。記者侯永全／攝影

衛福部昨公布今年度健保總額，於罕藥專款編列一八○點二六億元，新醫療科技、藥品及特材擴大給付、暫時性支付共編列八十一點○二億元，並以公務預算額外挹注癌症新藥五十億元。癌症病團、罕病團體雖認同增加預算，但對預算規模能否將等待給付的藥物全數納保，仍然悲觀。

醫界曾要求罕藥專款退出健保，罕病基金會創辦人陳莉茵說，健保法規定全民健保是強制性社會保險，本不該將極弱勢的罕病患者用藥移出總額，今年度罕藥預算與血友病合計一八○點二六億，若按健保署規畫，一二八點一二億元用於罕藥，但其中百分之九十三已給付罕藥自然成長，僅八億用於支付新藥，除非政府如規畫編列廿億元公務預算用於罕病新藥，否則不樂觀等待納保的罕病新藥順利進入健保。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，今年度總額成長率已採取病團在內的付費者代表版本，於總額外額外挹注五十億公務預算用於癌症新藥暫時性支付，但依目前規畫，癌藥暫時性支付適用條件包括未完成三期臨床試驗、財務衝擊不確定新藥，五十億規模要納入這些藥物，預算上仍有挑戰，政府過去提出二○二六年以前編列一百億癌藥基金，應提早達標才能減少病人等藥時間。

台灣癌症基金會執行長張文震則說，政府尚未全面盤點國內癌症病友用藥與國際指引差距，而醫界盤點項目已遠超過五十億規模，待全面盤點後更凸顯預算不足，必須盡快增列預算，訂出新藥納保優先順序，以保障病友權益。

新醫療科技、擴充適應症、暫時性支付預算八十一億元中，新醫療科技及擴充適應症預算相較一一三年增加十二億元，但暫時性支付卻減少十四點七五億元，影響新藥納保速度。癌症希望基金會倡議發展部蔡士敏主任說，近五年百分之六十七癌藥被限縮給付，盼健保署除加速新藥給付，並讓已納入健保給付，卻被不當限縮的藥品盡速放寬。

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