輸液存量吃緊 大醫院也拉警報

國內輸液問題未解，部分醫療人員面對超長年假，根本開心不起來，北部一位醫院負責調度藥品人員表示，現有的點滴庫存量可能只撐得到下周二，加上過年前是藥廠、醫藥物流的高峰期，本來到貨狀況就會比平常差，「這半年大家已經快崩潰了」，且吃緊的不乏南北醫學中心，強調還是要由食藥署出手協調分配，據了解，食藥署今將開會協調相關事宜。

國內輸液大廠永豐化工，去年五月因多項重大違規及許可證到期，獲展延前不得製造，衛福部啟動專案輸入、國內增產雙管齊下因應，但其實臨床庫存早已拉警報，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，專案輸入去年十月就停了，食藥署這段時間的作法根本是「十個甕九個蓋」在換來換去，和健保署更是各做各的。

據了解，食藥署長莊聲宏今將主持「輸注液供應宣導會議」，邀各層級醫院協會代表、醫事職類相關團體、民團與藥廠等，將宣導請醫療院所勿超量訂購，並盡速和國內輸注液廠商簽訂合約。

北部某醫院一位藥品調度人員指出，少了專案輸入的量，永豐又還沒恢復原先的供應量，代表其他國內廠商得增加生產才能支應，「其實這半年大家已經快崩潰了」，廠商也被壓榨得很厲害了，解決之道還是要食藥署增加專案輸入的量和速度。

該人員透露，年關將至，各醫院點滴庫存量都非常低，幾乎只能支應下星期的庫存量，以他所在的醫院為例，估最多只能撐到下周二，廠商也都還沒有出貨通知，就算出貨了，也要扣掉兩個工作天，中南部醫院可能缺得更嚴重，如果供應量沒趕上，萬一民眾在過年期間有醫療需求，就可能導致斷貨，畢竟過年前所有的藥廠、醫藥物流都是高峰期，本來到貨狀況就會比平常差。

黃金舜指出，上周陸續接到醫院反映，訂一百瓶輸液只來廿五瓶，南北都有醫學中心反映非常吃緊，整體而言，現在永豐恢復部分生產，約達五成市占率，其餘台廠約兩成，這些廠商不願意提高產能，主要是怕提高產能卻無法得到健保核價的保障。

衛福部次長林靜儀說，目前其他藥廠持續生產輸液給合約醫院，加上永豐恢復生產，輸液有幾十萬袋庫存，足以供應到農曆年後。針對今天的會議，她說，主要是因為「整天有人說不夠」，才希望找大家講清楚。