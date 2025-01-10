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旅館業批非法者高價攬客
根據交通部觀光署統計，去年未合法列管旅館有九八五家，占整體逾兩成，未合法列管民宿也有五八四家，占整體百分之四點五，兩者總計開罰近一點三億元。不過旅館業者批評，近年許多非法旅宿打著特殊裝潢開出高房價，導致大家認為國內旅宿業都很貴，更是逼得合法業者難以生存。
根據觀光署統計，去年合法旅館共有三三一○家，未合法列管則有九八五家，總計開罰九四六次、一億多元；民宿方面，去年合法民宿總計一萬二一四四家，未合法列管共五八四家，總計開罰五四三次、二六一○點四萬元。
中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，近年非法旅宿不減反增，甚至打著特殊裝潢開出高房價，導致大家認為國內旅宿很貴，然而非法業者不需要繳稅、公安及消安，每當出了事情要修法，影響的都是合法業者。非法業者無法可管還能合法延期，不僅是變相鼓勵大家轉為非法，更逼著合法業者走上街頭。
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