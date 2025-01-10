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李宗盛捐助 花蓮門諾長照2大樓春節後營運
音樂人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，還賣屋協助在花蓮縣吉安鄉南濱段建「年華樓」與「湧愛樓」，作為日照中心與失智團體家屋，歷經7年工期，昨天落成，預計春節後通過衛生局許可正式營運。
門諾醫院多年前規畫興建長照園區，李宗盛得知後賣房捐出約2億元，請建築師好友黃聲遠設計建物外觀，也取其父親李仲年、母親潘雪華名字一字，命名為「年華樓」；另號召友人為失智團體家屋募資，也紀念對父母的愛，取名「湧愛樓」。
長照園區2棟建物歷經新冠疫情、地震、風災，且原物料上漲又缺工，日前終於完工，昨舉辦落成典禮，李宗盛未到場參加，仍錄製影片感謝朋友們帶來更多愛。
門諾會醫療財團法人執行長張文信說，年華樓外觀如蛇紋石，融合花蓮地景；日照中心引進智慧功能，員工透過雲端了解園內狀況；長輩按壓名片卡上按鈕，在一定範圍內呼叫可取得服務。
吉安園區督導曾淑琪說，年華樓主要提供小規模多機能整合型服務，1、2樓是日照空間，3樓為多元空間，4樓是辦公室和會議室，預計收60名長輩；若照顧者晚間臨時有事無法接送，中心也提供3床臨托。湧愛樓是失智症團體家屋，共26床，提供24小時住宿，每層樓只收治9床，空間也放置各式家電和玩具等，還有麻將室。
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