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饗饗案類似染諾羅 啟動病學調查

聯合報／ 記者林佳彣楊正海林海／台北報導

饗饗微風信義店疑發生食物中毒事件，遭勒令停業，昨已累計53人就醫，業者申請復業被駁回。雙月食品社長賴永晟為饗饗抱屈，認為國內有品牌的餐飲業常遭汙名化；台北蔣萬安回應，一切都依法處理，絕不容許挑戰公權力，未來符合規定才會同意復業。

北市衛生局已依疑似食品中毒事件處理要點，昨向疾管署申請啟動腹瀉群聚疫情流行病學調查，會同疾管署及食藥署前往調查。食藥科長林冠蓁表示，通報食物中毒個案症狀類似感染諾羅病毒，諾羅病毒潛伏期約48小時，須持續觀察，會從最後一例通報觀察至少24小時，未新增個案並確定餐廳的風險已受控制，才可能評估復業。

多名民眾1月5日、6日赴「饗饗微風店」飲食，陸續發生現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，疑似食物中毒，衛生局1月7日勒令業者停業，追蹤各醫院通報情形。林冠蓁表示，53名患者多數5日前往用餐，有1人住院，其餘就醫治療已返家休養。

饗饗被停業仍收客供應餐飲，被北市府重罰300萬元，同集團旗下的餐廳也被稽查。

雙月食品社長賴永晟說，這幾年台灣餐飲業的用心常被視為無物，有人利用照片惡意攻擊、利用政府傷害企業，社會常在真相未查明前就批判，讓品牌經營者的用心被酸民踐踏，業者成代罪羔羊。

蔣萬安指出，依法確保民眾食安是非常堅定的立場，市府已要求停業，但業者仍違規營業挑戰公權力，才被重罰；業者一定要符合相關規定才能復業。

至於確切感染源，衛生局7日已採樣檢驗，並納入去年寶林茶室案中毒案新增的邦克列酸，結果最快1至2周後出爐。業者則發聲明，對於造成顧客不便，致上最誠摯的歉意。

衛生局 食物中毒 饗饗

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