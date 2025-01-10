加碼10.5億 台彩獎金春節大放送

台彩史上最強加碼登場。台灣彩券昨（9）日宣布，今年春節期間的加碼總獎金高達10.5億元，創下史上最高紀錄，除了總金額創高，大樂透更將從1月24日起每天開獎至2月12日元宵節，加碼時間長達20天，堪稱史上最長連續開獎天數，台彩總經理謝志宏表示，春節10.5億元加碼金，預估帶動電腦型彩券業績比平時增加61億元。

台彩表示，大樂透加碼期間，除了100萬元「春節大紅包」組數由去年的360組提高至480組、增加120組外，更首度推出800組10萬元的「春節小紅包」獎項，總加碼金額5.6億元，加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」，等於買一張彩券可對三個獎項。

此外，謝志宏指出，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」同樣是連續20天獎金加碼，是公益彩券自第四屆以來最長的加碼天數，加碼內容包含「基本玩法」一至六星九個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由六倍提高為七倍，加碼獎金4.9億元。大樂透加上賓果賓果加碼總獎金10.5億元，距離上回第二高的加碼獎金在2017年逾9億元。

今年春節包含今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩共七款電腦型遊戲，自1月24日起天天開獎到元宵。謝志宏說，沒納入威力彩，主因是因保證頭獎是2億元，如果加入威力彩，每一期之間累積的頭獎金額就不會快，其次考量到備償獎金，將其用到最受歡迎的大樂透跟賓果賓果，因為這是民眾最愛的兩款遊戲。

由於今年首度推出三重對獎加碼活動，台灣彩券特別提醒，活動期間內若480組春節大紅包提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

謝志宏表示，若480組春節大紅包尚有組數、但800組春節小紅包提前送完，當期小紅包獎金改由小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開春節小紅包獎號，唯大紅包獎號繼續加開，直到480組大紅包全部送出，或是至2月12日為止。