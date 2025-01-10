聽新聞
0:00 / 0:00

武陵農場、司馬庫斯 櫻花季2月8日登場

聯合報／ 記者黑中亮郭政芬／連線報導

台中武陵農場的梅花盛開約4至5成，預計1月中下旬會達到滿開，櫻花季2月8日至23日登場，花季期間每天總量管制6000人；新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花季是2月8日到3月9日，花季期間實施總量管制，所有車輛只能憑通行證才能進入。

武陵農場表示，園內梅花盛開，山櫻花也即將綻放，屆時武陵農場將展現花季魅力，春節期間以及二月份的住宿訂房已經全數客滿，花季期間每日總量管制6000人。場方提醒，春節期間車流量大，建議提前規畫行程。

武陵農場指出，園區早櫻品種如山櫻花（寒緋櫻）、河津櫻及州府枝垂櫻即將綻放，2月8日至23日登場的櫻花季，除賞花之外，農場的生態體驗、星空夜遊以及特色農產品如高山茶，也深受旅客喜愛，提供多元的旅遊體驗。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落今年櫻花季總量管制期間自2月8日到3月9日，管制期間當日來回車輛汽車限定50台、機車100台，預約住宿旅客不在此限，通行證將於1月16日上午9點開放申請。

部落指出，管制路段為司馬庫斯產業道路，意即從竹60線39公里起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，期間內開車或騎車進入部落前需事先申請通行證，否則無法通行；每日車輛總量額滿後即停止開放申請。

此外，每晚8點至次日清晨6點，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。相關資訊可上https://smangus.org/permit_request.php網址查詢。

司馬庫斯 櫻花季 武陵農場

延伸閱讀

司馬庫斯櫻花季2月8日起 16日通行證開放申請

武陵農場國旅人數略減 但花況不減 梅花1月下旬將滿開

外國旅客慘兮兮…武陵農場櫻花季去年遊客創新低 業者嘆民眾都出國

武陵農場櫻花季交管措施出爐 明起預售6路線接駁車票

相關新聞

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

今年健保總額拍板，首度突破九千億元，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率百分之五點五...

健保總額拍板／罕病新藥預算8億 病團：難全納保

衛福部昨公布今年度健保總額，於罕藥專款編列一八○點二六億元，新醫療科技、藥品及特材擴大給付、暫時性支付共編列八十一點○二...

輸液存量吃緊 大醫院也拉警報

國內輸液問題未解，部分醫療人員面對超長年假，根本開心不起來，北部一位醫院負責調度藥品人員表示，現有的點滴庫存量可能只撐得...

國安危機 兒少事故死傷為日本5倍

「兒童及少年福利與權益保障法」正值修法，立法院社福及衛環委員會昨舉辦公聽會。衛福部表示，本次修法重點為強化兒少保護，將體...

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

強烈大陸冷氣團持續發威，影響持續到下周一清晨，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北及東半部整天寒冷，且會短暫飄雨，明天西...

我的經驗／摔車腦部出血 王詩婷暫停人生尋找平衡

熱愛跑步的我，2018年完成世界六大馬拉松，感覺站在人生高峰，心想接著要挑戰七大洲馬拉松（包含南極與非洲），但2019年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。