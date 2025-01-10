武陵農場、司馬庫斯 櫻花季2月8日登場

台中武陵農場的梅花盛開約4至5成，預計1月中下旬會達到滿開，櫻花季2月8日至23日登場，花季期間每天總量管制6000人；新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落櫻花季是2月8日到3月9日，花季期間實施總量管制，所有車輛只能憑通行證才能進入。

武陵農場表示，園內梅花盛開，山櫻花也即將綻放，屆時武陵農場將展現花季魅力，春節期間以及二月份的住宿訂房已經全數客滿，花季期間每日總量管制6000人。場方提醒，春節期間車流量大，建議提前規畫行程。

武陵農場指出，園區早櫻品種如山櫻花（寒緋櫻）、河津櫻及州府枝垂櫻即將綻放，2月8日至23日登場的櫻花季，除賞花之外，農場的生態體驗、星空夜遊以及特色農產品如高山茶，也深受旅客喜愛，提供多元的旅遊體驗。

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落今年櫻花季總量管制期間自2月8日到3月9日，管制期間當日來回車輛汽車限定50台、機車100台，預約住宿旅客不在此限，通行證將於1月16日上午9點開放申請。

部落指出，管制路段為司馬庫斯產業道路，意即從竹60線39公里起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，期間內開車或騎車進入部落前需事先申請通行證，否則無法通行；每日車輛總量額滿後即停止開放申請。

此外，每晚8點至次日清晨6點，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。相關資訊可上https://smangus.org/permit_request.php網址查詢。