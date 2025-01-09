迎春節出國潮！台灣大哥大推「計量型10GB方案」 暢遊東南亞7國15日599元

今年春節連假長達9天，提高國人出國意願，也有不少民眾趁長假，一次選擇鄰近多個國家遊玩，因應民眾「多國旅遊」需求攀升，台灣大哥大推出全區「計量型」10GB原號漫遊方案，15天內悠遊東南亞7國僅需599元，同步推出「計日型」原號漫遊，另有預付卡漫遊通方案。

台灣大哥大依據用戶多元需求，提供「計量型」、「計日型」、「同遊共享包」等原號漫遊方案，免換卡、免租機。為讓用戶在旅途期間不需擔心流量耗盡，台灣大哥大推出全新「計量型」10GB方案，15日悠遊東南亞7國只要599元，韓國及中港澳只要699元，日本僅需899元；30日內暢遊美加紐澳只要899元；國際上網包適用96國（含44國歐洲國家及12國轉機國家）僅需999元。

冬季旅遊熱門國家越南、泰國「計日型」同步促銷，越南旅遊最低日付129元，泰國旅遊最低日付99元，皆可享有海外優質網路體驗。同時，獨家提供「同遊共享包」，日、韓最多可4人共享20GB傳輸量，15天只要1,299元，平均每日每人最低只要22元，分開走，免開熱點也能分享上網，還有每人發受話各20分鐘，國外電話訂餐廳更方便。

台灣大哥大預付卡漫遊通方案適用於網內外所有用戶，支援eSIM免換卡，開通即用，方便旅客在國際旅途中保持穩定連網。台灣大哥大新推出越南與印尼超值方案，最低每日50元起無憂連網，越南5日方案僅需279元、7日349元，印尼5日279元，8日399元，滿足旅客多樣化需求。針對旅遊熱點日本與韓國，預付卡漫遊通提供每日88元起的上網吃到飽方案，日本3日只要299元、5日479元、6日579元；韓國5日445元、8日699元，短天數方案更適合臨時起意旅客，享受充足的上網體驗，分享旅途精彩瞬間。