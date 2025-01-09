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健保總額+公務預算挹注 罕病、癌團對新藥納保仍悲觀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天公布今年度健保總額，醫界曾要求退出的罕藥專款，於總額中編列180.26億元，新醫療科技、藥品及特才擴大給付、暫時性支付共編列81.02億元，並以公務預算額外挹注癌症新藥50億元。本報資料照片
衛福部今天公布今年度健保總額，醫界曾要求退出的罕藥專款，於總額中編列180.26億元，新醫療科技、藥品及特才擴大給付、暫時性支付共編列81.02億元，並以公務預算額外挹注癌症新藥50億元。本報資料照片

衛福部今天公布今年度健保總額，醫界曾要求退出的罕藥專款，於總額中編列180.26億元，新醫療科技、藥品及特才擴大給付、暫時性支付共編列81.02億元，並以公務預算額外挹注癌症新藥50億元。癌症病團、罕病團體雖認同增加預算，但對目前預算規模能否將等待給付的藥物全數納保，仍然悲觀。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，今年度總額成長率採取病團在內的付費者代表版本，於總額外額外挹注50億公務預算用於癌症新藥暫時性支付，但依目前規畫，癌藥暫時性支付適用條件包括未完成三期臨床試驗、財務衝擊不確定的新藥，50億規模要納入這些藥物，預算上仍有挑戰，政府過去提出2026年以前編列100億癌藥基金，應提早達標，才能減少病人等藥時間。

台灣癌症基金會執行長張文震則說，政府尚未全面盤點國內癌症病友用藥與國際指引差距，而目前醫界盤點項目，已遠超過50億規模，待全面盤點後只會凸顯預算不足，本次癌藥暫時性支付預算展現政府設置癌藥基金的意願，但必須盡快增列預算，並訂出新藥納保優先順序，才能真正保障病友權益。

新醫療科技、擴充適應症、暫時性支付預算81億元中，新醫療科技及擴充適應症預算相較113年增加12億元，但暫時性支付卻減少14.75億元，影響新藥納保速度。癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，近5年67%癌藥被限縮給付，與國際用藥指引落差大，盼健保署不僅能加速新藥給付，也應讓已經納入健保給付，卻被不當限縮的藥品儘速接軌國際。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，健保法規定全民健保是強制性社會保險，本就不該將極弱勢的罕病患者用藥移出總額，今年度罕藥預算與血友病合計180.26億，若按健保署原先規畫，128.12億元用於罕藥，但其中93%為已給付罕藥自然成長，僅8億用於支付新藥，除非政府如規畫編列20億元公務預算用於罕病新藥，否則自己並不樂觀等待納保的罕病新藥能順利進入健保。

健保總額 癌症 罕見疾病

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