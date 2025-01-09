健保總額「要五毛給一塊」 民團批協商打假球：應查邱泰源是否圖利

今年度健保總額拍板，成長率高達5.5％，達到行政院核定上限，高於協商版本。民團批評政府「要五毛給一塊」，卻說不清楚要花在哪裡，對於花費空白授權，與健保會討論不相同。民間監督健保聯盟發言人滕西華呼籲，監察院應調查衛福部長邱泰源是否圖利或違法。

去年及今年健保總額連續兩年到達行政院核定上限，均超過協商方案，成長率高於醫界代表提出的5.171%。其中為達到今年年中點值保障目標，今年總額也將公衛、保健相關項目共111億元移出，改以公務預算支應。

滕西華提出四大指控，第一，若計算移出總額改以公務預算支應等項目，今年健保成長率不只5.5％，實質成長率上看8.3%。第二，本次拍板內容形同霸凌健保會，去年9月的協商結果全部作廢，中醫牙醫部門成長率分別僅有5.274%、4.679%，遠低於西醫基層、醫院的5.5%。牙醫、中醫如何面對會員？下一屆理事長恐絕對不會在協商時達成共識。

第三，健保總額其他預算中，有41億元用在支付標準，此部分為空白授權，跟健保署的私房錢沒什麼差別，用民脂民膏開空頭支票。形同邱泰源用行動證明自己是西醫部長。第四，呼籲邱泰源廢除總額協商，協商根本打假球，不需要形式上的民主，健保會根本比免洗餐具還不如。

醫療改革基金會執行長林雅惠批評，支付標準調整的空白授權，健保署原本僅提案33億元，雖然想支持，但卻不知道具體用途，核定方案竟然加碼到41億元，健保署應該要善盡保險人責任，不應該浪費民眾納稅錢。

林雅惠也說，以往健保總額協商破局，兩案併陳決定時，以往都會綜合評估採取中間的成長率，近年不只愈來愈往醫界靠攏，近年更直接打破總額協商，直打高推估，協商機制已經蕩然無存，根本是要五毛給一塊。

林雅惠表示，醫界代表協商時多次提案超出可協商空間，並且對於要達到目標並未說明，呼籲提出具體執行項目跟指標，否則無法對民眾交代，不應該是會吵的才有糖吃。

衛福部社保司代理司長陳真慧說，對於健保支付標準調整部分並非空白授權，而是用來通盤修訂支付標準，包含急重難罕症的診療、住院護理等費用。