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極罕見案例…美器官移植爆「癌症轉移」 醫：極小腫瘤難發現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
美國發生一起肝臟移植後，捐贈肝臟內有癌細胞，導致受贈者術後半年罹癌死亡事件。照片人物非新聞當事者。示意圖。本報資料照片
美國發生一起肝臟移植後，捐贈肝臟內有癌細胞，導致受贈者術後半年罹癌死亡事件。照片人物非新聞當事者。示意圖。本報資料照片

外電報導，美國亞利桑那州一名69歲男子因酒精肝硬化而接受肝臟移植手術，移植後4個月，於受贈肝臟中檢查出有2顆腫瘤，腫瘤快速轉移形成侵略性極高的「轉移性癌症」，完成移植手術僅半年，該名男子因癌症病逝。北醫附醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁說，移植器官中若有小於1公分，甚至更小的腫瘤，受限於檢驗極限值，真的很難發現，該案屬於「極為罕見的案例」，台灣也未曾發生過。

台灣等待器官移植人數平均萬人左右，江仰仁表示，移植器官分秒必爭，但檢驗檢查不能少，以肝臟為例，會先透過肝臟超音波檢查確認是否有異常，肝臟超音波能找出一公分以上的腫瘤，若是小於1公分，靠超音波很難找到，但是摘除器官後，移植器官的醫師會用肉眼、手確認器官內部是否有異常。

江仰仁說，2019年前後，台灣某醫學中心的移植團隊協助移植肺臟，檢查時沒有問題，但肺臟摘除後，醫師透過肉眼看到肺臟表層有一個不到1公分的結節，立即送切片檢查，證實是惡性腫瘤，當下立即取消肺臟移植。

江仰仁說，美國與台灣在肝臟移植規範上有一處差異，美國不會使用帶有B肝或C肝捐贈者的肝臟，但台灣器官極缺，且B、C肝炎又有藥物可控制，在此前提下，偶爾還是會有使用B、C肝捐贈者的肝臟，因此台灣移植肝臟的團隊，會更仔細確認肝臟的病灶及病毒量，甚至是結節等。

江仰仁坦言，目前台灣移植器官中，除了心臟，其餘器官確實都有可能會有極小的腫瘤細胞存在，依照教科書的規範，臨床一定會做好檢驗檢查再執行移植手術，但很難免除會有極小的腫瘤，受到檢驗極限值的影響而未察覺。他強調，美國此案也是極為罕見的案例，台灣也從未發生過，呼籲國人不用過度緊張。

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