傳醫院輸液又缺「這半年已快崩潰」 衛福部否認：夠用到年後

國內輸液問題未解，部分醫療人員面對超長年假，根本開心不起來，北部一位醫院負責調度藥品人員表示，現有的點滴庫存量可能只撐得到下周二，加上過年前是藥廠、醫藥物流的高峰期，本來到貨狀況就會比平常差，「這半年大家已經快崩潰了」，且吃緊的不乏南北醫學中心。

但衛福部次長林靜儀否認輸液不足，她表示，由於已有其他藥廠增產，加上永豐恢復生產、專案進口等，輸液還有幾十萬袋庫存，足以供應到過完農曆年。據了解，食藥署將開會協調相關事宜。

國內輸液大廠永豐化工，去年5月因多項重大違規及許可證到期，獲展延前不得製造，衛福部啟動專案輸入、國內增產雙管齊下因應，但其實臨床庫存早已拉警報，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，專案輸入去年10月就停了，食藥署這段時間的作法根本是「10個甕9個蓋」在換來換去，和健保署更是各做各的。

據了解，食藥署長莊聲宏明將主持「輸注液供應宣導會議」，邀集各層級醫院協會代表、醫事職類相關團體、民團與藥廠等，將宣導請醫療院所勿超量訂購，並盡速和國內輸注液廠商簽訂合約。

北部某醫院一位藥品調度人員指出，少了專案輸入的量，永豐又還沒恢復原先的供應量，代表其他國內廠商得增加生產才能支應，「其實這半年大家已經快崩潰了」，廠商也被壓榨得很厲害了，解決之道還是要食藥署增加專案輸入的量和速度。

該人員透露，因為年關將至，各醫院點滴庫存量都非常低，幾乎都只能支應下星期的庫存量，以他所在的醫院為例，預估最多只能撐到下周二，廠商也都還沒有出貨通知，就算真的出貨了，也要扣掉2個工作天，中南部的醫院可能缺得更嚴重，如果供應量沒有趕上，一旦民眾在過年期間有醫療需求，就可能導致斷貨，畢竟過年前所有的藥廠、醫藥物流都是高峰期，本來到貨狀況就會比平常差。

黃金舜指出，上周陸續接到醫院反應，訂了100瓶輸液只來了25瓶，當中不乏南、北部的醫學中心，整體而言，現在永豐恢復部分生產，約達到5成的市占率，其餘台廠約占2成，這些廠商不願意提高產能，主要是怕無法得到健保核價的保障。

黃金舜直言，除了輸液，就連葡萄糖都出現缺口，整體缺口上，教學醫院多有和藥廠簽約，由於公家醫院罰款較重，調查下來普遍缺口相對緩和，而區域醫院和地區醫院更是幾乎沒有簽約。

至於是否有醫院反應缺貨，林靜儀表示，目前僅收到一家醫院的要求，前天也調生理食鹽水給他們了，主要因為國外軟袋也搶得很兇，供應的確比較吃緊，預計下周就會恢復，去年5月至12月，原來沒生產的永豐已恢復，其他廠商的產量也增加，原本的庫存量就是壓到農曆年後。

食藥署副署長王德原補充，近期生理食鹽水供應情形，因適逢春節連假，各醫院備藥增加，國內合格廠商已增加生產，主要是受到生產及運送排程影響，以致供貨時程拉長，但藥廠仍陸續供應中，如有收到醫療機構通報，即由專人聯繫，並協調廠商優先供應。

專案進口部分，林靜儀指出，因為價格較高，需要花健保的費用買較貴的品項，當然要把量抓得比較謹慎，「不能買一堆專案進口，搞到國內廠商賣不掉」，也沒有分配不均的問題，因為每個醫療院所各自有簽約的藥廠，先前之所以要專案進口，是因為永豐不能生產，影響到合約醫院，其他合格藥廠仍有持續生產給合約醫院，加上後續永豐恢復生產的品項，還有幾十萬袋庫存，足以供應到過完農曆年，是因為過年期間貨運要休息，醫院會先調一點貨。

林靜儀直言，這些量都有被計算出來，衛福部也已經有幫忙調貨，「又要講說缺，是不是大家又要很緊張、又要搶？」事實上，有專案進口，加上國內原有的藥廠，以及永豐恢復生產，幾家大的醫療院所10月份就沒有用專案進口的貨，因為已經可在國內取得供應。

針對明天的會議，林靜儀說，主要是因為一直有「不夠」的聲音，才希望找大家來講清楚，且專案進口本就是用來處理永豐無法供應的合約，因為當初永豐整整半年無法供貨，有些醫院的合約也已經轉到其他藥廠了。