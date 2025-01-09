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確保連假前能收信 中華郵政公告寄金門、其他地區「春節截郵日」

中央社／ 台北9日電
中華郵政公司今天公告春節連假國內郵件截郵日期，為確保民眾交寄的郵件能於24日春節連假前送達收件人，台灣本島交寄金門的非快捷郵件應於17日前，其他地區20日前交寄。郵局示意圖。圖／本報資料照片
中華郵政公司今天公告春節連假國內郵件截郵日期，為確保民眾交寄的郵件能於24日春節連假前送達收件人，台灣本島交寄金門的非快捷郵件應於17日前，其他地區20日前交寄。郵局示意圖。圖／本報資料照片

中華郵政公司今天公告春節連假國內郵件截郵日期，為確保民眾交寄的郵件能於24日春節連假前送達收件人，台灣本島交寄金門的非快捷郵件應於17日前，其他地區20日前交寄。

中華郵政透過新聞稿指出，為確保郵件於24日春節連假前送達收件人，凡台灣本島寄往金門地區的非快捷郵件（如：普通、限時函件、包裹郵件等），應於17日前交寄；台灣本島互寄及寄至澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島的非快捷郵件，20日前交寄，確保郵遞時效。

中華郵政說，農曆春節前夕為用郵尖峰期，非於上述期間交寄的年節用品、食品或具時效性郵件，呼籲改以365天全年無休的國內快捷郵件交寄（蘭嶼、綠島及非快捷投遞區除外），確保儘早送達；另寄往外島的快捷郵件是以航空運輸，切勿裝寄「禁寄物品（含鋰電池物品）」，以免受罰。

中華郵政 春節 連假 郵件 金門

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