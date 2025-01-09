強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

強烈大陸冷氣團持續發威，影響持續到下周一清晨，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北及東半部整天寒冷，且會短暫飄雨，明天西半部及宜蘭低溫11至13度，下周一、下周二冷氣團雖減弱，但清晨輻射冷卻效應明顯，可能會出現9度以下低溫；下周三還有東北季風及冷氣團南下，屆時氣溫會再下降。

林定宜說，受到強烈冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區整天寒冷，其他地區早晚也很冷，明（10日）西半部及宜蘭低溫11至13度，花東13至15度，局部空曠地區再下降1至ㄉ2度，低溫下探9度，白天高溫北部、東北部13至15度，中南部19至20度。

由於冷氣團持續影響，氣象署針對嘉義以北、宜蘭、南投、金馬地區發布低溫特報，局部地區可能出現10度以下低溫，加上東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及離島，有9至10級強陣風。

下周一、下周二（13、14日）清晨仍受到冷氣團影響，輻射冷卻效應明顯，中部以北、東北部可能出現低於9度低溫，但白天氣溫回升快速，整天溫度約20度以上，日夜溫差大。

下周三（15日）將有另一波東北季風增強，北部、東北部天氣再轉涼，且有局部短暫降雨，低溫下探12度；下周四至下周六（16至18日）還有大陸冷氣團南下，北部、東北部降溫，但由於預報較為長久，後續天氣溫度仍有變化，需持續觀察。

降雨部分，今天至周六（9至11日）水氣較多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部降雨；低溫加上水氣，今晚至明天清晨，北部、東北部2000公尺以上高山有機會降雪，周六北部、東北部2000公尺高山、中部3000公尺高山也可能有零星飄雪的機會。

林定宜表示，周六前水氣較多，周日環境轉乾，各地天氣大多晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；下周三將有另一波東北季風增強，北部、東北部有局部短暫降雨。由於南方雲系北移，南部、中部山區也會有局部短暫降雨。