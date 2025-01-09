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2026年底終結裸露垃圾山 環境部攜手地方共同宣示

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部部長彭啓明9日邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長共同宣誓並簽署合作宣言。圖／環境部提供
環境部部長彭啓明9日邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長共同宣誓並簽署合作宣言。圖／環境部提供

社會大眾高度關注裸露垃圾堆置問題，環境部部長彭啓明9日邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長共同宣誓並簽署合作宣言。他表示，未來將持續透過數位化管理、源頭減量、資源回收、掩埋場整理及垃圾打包減容等多項措施，中央與地方共同合作，在2026年底前達成妥善解決各縣市垃圾裸露堆置問題目標。

環境部表示，隨著國內自2017年起24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進入掩埋場處理，至2023年底全台裸露堆置掩埋場垃圾達84萬噸。為協助地方妥善解決，環境部自去年起，預計分三年編列12億元經費，協助地方進行掩埋場覆土、整理整頓及防災措施。

環境部進一步指出，針對有垃圾裸露堆置問題的縣市，環境部去年已要求各地方政府提報分年處理計畫並經該部於去年11月核定在案，目標在2026年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，妥善解決各場裸露堆置問題。為督促地方政府落實執行達成目標，環境部環境管理署已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平臺」，即日起民眾可透過網站，查閱各縣市掩埋場垃圾裸露暫置情形及各場改善進度，環境管理署並定期於官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開，強化民眾監督政府機制及展現政府改善垃圾問題之決心。

環境部強調，垃圾處理根據地方制度法規定屬於地方自治事項，落實源頭減量減少垃圾產出才是根本解決之道，環境部呼籲各地方環保局借鏡彰化縣的成功經驗，加強垃圾強制分類宣導與破袋稽查，落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，並加強宣導民眾資源回收及源頭減量觀念，減少每天垃圾產生、避免不可燃與不適燃垃圾進入焚化廠或掩埋場，從而降低環保設施火災風險並提高處理效能。

環境部彭部長與地方環保局局長政府宣誓承諾於2026年底前全面解決裸露垃圾問題，同時透過數位化管理平台讓民眾共同監督政府，就是本著同島一命的精神，展現中央與地方共同守護環境的決心，環境部未來也將持續努力，為國人打造乾淨、安心的生活環境。

地方政府 彭啓明 環保 環境部

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