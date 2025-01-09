農業部擬禁養955物種 羅廷瑋：缺乏透明性與配套措施

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，引發反彈。國民黨立委羅廷瑋今天批評，農業部召開會議前未做好充分溝通，缺乏透明性與配套措施。

羅廷瑋今天召開「農業部升格動物福祉倒退嚕」記者會。羅廷瑋表示，農業部聲稱該政策為防止外來種破壞生態、保護民眾安全及動物福利，並依據動保法等相關規定制定，但至今未明確說明禁止的評估標準。

羅廷瑋指出，根據農業部的說法，評估過程依據專業專家意見，但相關專家名單及單位卻未公開，讓外界無從得知評估依據是否具備公信力；且禁止飼養或輸入的政策範圍廣大，將對寵物飼養者及相關產業帶來重大衝擊。然而，農業部卻未提出任何配套措施，致使民眾陷入恐慌之中，令人不解。

羅廷瑋說，各界發聲都是源於有著一顆愛護動物的心，為全體動物的福祉著想，管制是現有政策，如果要把這一個部分做得更好，大家都會樂見，但是管制不應該成為專制，呼籲農業部應該要加強與各界的溝通，尤其是與寵物飼主、專業團體以及相關產業，良好的溝通是政策推動成功的關鍵，只有充分聽取各方意見，才能孵化出最合適的方案，而非持續擴大矛盾。

羅廷瑋提到，農業部成立後，本應在各項產業包括動物保護政策上更上層樓，但前有班班有牛奶出包，如今在動物管理的議題上又未做好充分溝通，導致民眾恐慌，農業部長陳駿季顯然領導無方，應向全民道歉，不道歉就下台。

動物專家柯心平表示，自己一生的熱情都投身於動物保護工作，致力於為動物提供更好的生活環境與研究條件，接到禁止飼養900多種動物的消息感到震驚，查閱相關資料後發現，會議中列舉出「可能對人類造成傷害」的動物，卻未具體說明傷害嚴重程度，評估標準不僅不專業、不科學、也不客觀。

柯心平質疑，名單中亦提到袋鼠會造成人類危害，但是有的袋鼠甚至比人類還小，牠的危害究竟嚴重到什麼程度到需要禁養？另外還有球魚，少數幾個種類曾經和人類有共通傳染病，但是卻直接將所有的球魚都禁止。他呼籲，禁止飼養是一項非常嚴格的措施，所以必須針對每一個種類都經過嚴格審甚且周全的專業評估，而非一刀切。

飼主代表Uni表示，之前有養過緬甸蟒，曾經被列在名單中，不僅飼養特寵，也有兩隻狗、三隻貓，如果這項政策沒有被拿出來審視，假設貿然通過的話，有可能就會出現一般飼主不清楚相關登記規定，導致未依規定寵物可能會被沒入的情況，政府不應該製造對立，而忽視了特寵需要保護的事實，人與生俱來是平等和自由的，呼籲大家1月12日於青島東路站出來，告訴農業部不會接受這樣的政策。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎提到，農業部在會議前制定相關管理政策及禁養名單時，本會及其他飼主都未接受過邀請，等到正式收到開會通知時，已經是一份判決的禁養名單，會議過程中也遭受了明顯的不尊重，要求農業部應將所有相關政策會議透明公開，讓飼主及其他相關權益人加入，在特定平台上應預先告知會議即將召開，並納入各方意見，在各方未達成共識之前，不能強行硬推相關政策。

律師丁昱仁表示，農業部依據動保法第8條，主管機關有權利禁止公告名單，禁止輸出入以及飼養，問題在於，政府美其名管理動物，但實際上卻是管制人民權利，在法律授權的部分，不符合授權明確性原則，授權的目的、內容、範圍，以及主管機關在基於什麼樣的目的，針對什麼樣的範圍跟內容下去做一個管制皆未提及，現行條文草率、規範密度不足。

丁昱仁認為，行政機關具有高度的裁量權，但觀其農業部的禁養名單，從5種大幅變動到955種，從物種的數量來看，可謂濫用、恣意裁量。另外，僅分成黑、白、灰名單三類亦可謂規範密度不足，應該用層級化的這個角度去做更細部的判斷。

蘭陽綠野環境教育及保護協會理事長曾倚聖說，相關規定如未完善或有充分配套措施，民眾也會擔心自己未來恐觸法，協會協助地方政府收容一些防疫所無法妥善照顧的特種寵物，但由於有關單位缺乏人力、設備及相關知識，也擔心規定一旦實施，政府是否具備足夠的能力來照顧被沒收的寵物。