旅日要小心…「會走路的肺炎」好發於2族群 黴漿菌感染抗藥性大增

彰化縣11歲顏姓女童高燒、咳嗽不止，轉診到衛福部彰化醫院確診為黴漿菌感染並引發肺炎住院治療，小兒科主任馬瑞杉表示，對女童施用的巨環類抗生素卻無效，使用替代抗生素才好轉，這類個案越來越多，凸顯抗藥性嚴重，也呼籲，年節將到，群聚也增加黴漿菌感染風險，宜戴口罩、勤洗手應對。

女童媽媽表示，女兒日前高燒不停，在診所看診服藥後第3天轉為咳嗽，轉診到彰化醫院檢驗確定是感染黴漿菌，也引發肺炎，但住院治療卻還是持續咳嗽高燒，經醫師解釋後更換抗生素治療才好轉，住院7天出院，前後折騰10多天。

馬瑞杉說，女童經多病原核酸檢測是黴漿菌感染，且其X光片左肺大片反白，顯示為肺炎，因此住院以常規的巨環類抗生素(阿奇黴素)治療，但高燒仍未退，住院3天後左肺X光片反白範圍更大，顯示抗生素失效，改用替代的去氧羥四環素治療才好轉。

馬瑞杉表示，不只是顏姓女童，最近還有很多孩童個案也都有這類抗藥性情況而住院，兄弟姊妹間相互傳染而一起住院的案例也不少，顯示醫界憂心的抗生素抗藥性問題越來越嚴重，另有資料顯示，這類抗生素的抗藥性在台灣已達60%，而替代的抗生素用在兒童必須要更小心，這種過程造成治療的不確定性，有時也讓醫病關係更緊張。

馬瑞杉說，造成巨環類抗生素的抗藥性原因可能是過度診斷黴漿菌肺炎，而輕易用藥有關，也造成整個大環境的黴漿菌具抗藥性，若能避免過度使用巨環類抗生素，抗藥性或可逐漸下降。

黴漿菌傳染途徑主要是呼吸道飛沫傳染，好發於兒童及年長者，易群聚傳染。黴漿菌和大部分細菌不同，雖易造成肺炎，但得病者卻常常精神奕奕，所以常被戲稱為「會走路的肺炎」。