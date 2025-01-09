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高麗菜供應充足 農糧署估近期半顆零售低於50元

中央社／ 台北9日電
高麗菜示意圖。圖／Ingimage
高麗菜示意圖。圖／Ingimage

近期冬季蔬菜持續採收，菜價變便宜了，去年10月上旬到12月中旬栽種的高麗菜陸續上市，高麗菜近日批發價每公斤在新台幣15元上下，農糧署預計零售價半顆近期可低於50元。

農糧署監控高麗菜栽種量，每月上、中、下旬統計，去年10月起到12月中旬，除了10月中旬、11月上旬為紫色燈號（超種），其餘6旬都是紅色燈號（達警戒值）。12月下旬就恢復為黃色燈號，在正常栽種量範圍內。

農糧署官網也顯示，台北果菜批發市場近日高麗菜交易均價（批發價）已經落在每公斤15元上下，零售通路目前零售價半顆仍要50元，雖然比之前的60元低，但對比交易均價仍偏高。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，零售價比較慢反映，近期會慢慢回跌，半顆會低於50元。

高麗菜批發價走低，但栽種量高峰期維持到去年12月中旬，姚志旺說，高麗菜栽種約2個半月後收成，農業部已不補貼蓄意超種引發的價格崩盤，因此盤商綁定產區栽種的高峰期到去年12月下旬就止步，估計不致於賠本。

售價 農糧署 高麗菜

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