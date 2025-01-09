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更年期女性留意代謝症候群 醫授5招調整飲食甩腹部脂肪

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁說，更年期女性可透過調整飲食，改善脂肪囤積於腹部等狀況。示意圖／Ingimage
美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁說，更年期女性可透過調整飲食，改善脂肪囤積於腹部等狀況。示意圖／Ingimage

女性隨著年齡漸長，體內雌激素減少，45歲後常出現體重增加、體力下降、血壓升高、血脂異常、血糖波動等更年期症狀，或有肌膚乾燥與老化跡象。醫師表示，此時罹患代謝症候群的風險也會上升，建議透過調整飲食，改善脂肪囤積於腹部等狀況。

美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，時值更年期的女性，由於雌激素減少，影響分解脂肪的效率及胰島素敏感性，導致新陳代謝變慢，脂肪更容易囤積於腹部，增加代謝症候群的風險，不過，新陳代謝變慢通常有5種健康警訊。

林素菁說，首先是體重增加，特別是腹部脂肪堆積，形成中廣型身材，其次為體力下降，於日常活動顯得更費力，容易感到疲倦，同時，偶爾會感到頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象，且血糖也容易波動，餐後容易出現嗜睡或能量快速流失。最後是血脂異常，醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高。

針對更年期女性新陳代謝變慢的現象，林素菁說，調整飲食是最直接且有效的應對策略，包括選擇低升糖指數食物、增加高品質蛋白質、攝取健康油脂、補充膳食纖維、避免高糖份飲食，幫助穩定新陳代謝機能，改善生活品質。

林素菁指出，選擇低升糖指數食，包括減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或地瓜取代白米飯，有助穩定血糖波動；增加高品質蛋白質，應多攝取魚肉、雞胸肉、豆腐等優質蛋白，能維持肌肉量並提升基礎代謝率。攝取健康油脂，以堅果、酪梨、橄欖油取代飽和脂肪，有助保護心血管健康。

另，補充膳食纖維，多吃新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度。最後要避免高糖份飲食，應少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。

更年期 脂肪

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