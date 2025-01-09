環境部預告擴大應盤查登錄對象 新增500家暫免繳碳費

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量管理，環境部今天預告擴大應盤查登錄對象，包含資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院、醫學中心等家數約500家，僅需盤查不用查驗，也免繳碳費。

環境部表示，本次預告草案將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入管制，以提升各行業別及製造業能源使用溫室氣體排放量之掌握度，作為後續溫室氣體減量對策之管制基礎。

公告對象包含單一場所年排放量5000公噸CO2e以上或全公司年排放量1萬公噸CO2e以上之資訊服務業、百貨公司業、購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院；以及單一場所年排放量5000公噸CO2e以上旅館業；直營及特約門市總數100家以上之電信業、醫學中心、連鎖便利商店業、超級市場業；營運車輛數200輛以上公共汽車、遊覽車及貨運業與單一場所約達1萬公噸CO2e以上中小型製造業等，預計新增盤查家數約500家企業。

環境部指出，符合公告條件對象，自2026年起應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，除製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其子公司、分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

至於外界擔心需額外花費聘請顧問或查驗等疑慮，環境部表示，本次推動擴大盤查，採3不1沒有原則，即「不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費」，環境部將設計盤查平台嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二，不會增加企業負擔；同時，現階段亦不納入碳費徵收對象。對於積極減碳企業，環境部將予以表揚，鼓勵優良綠色企業。