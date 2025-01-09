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護理師偷拍病人照PO網戲謔 雙和醫院要求撤圖文送議處

中央社／ 新北9日電
雙和醫院某護理師於網路社群平台張貼工作照、病人照，遭檢舉暴露病人隱私。本報資料照片
雙和醫院某護理師於網路社群平台張貼工作照、病人照，遭檢舉暴露病人隱私。本報資料照片

衛福部雙和醫院某護理師於網路社群平台張貼工作照、病人照，遭檢舉暴露病人隱私。院方今天說，護理師用意為記錄工作與抒發情緒，已嚴正告知不妥，要求撤除圖文，將送議處。

雙和醫院爆出護理師將患者漏便、滿床血跡的照片，上傳到社群平台，並在貼文標註戲謔用語，引發網友不滿，截圖檢舉。

市府衛生局今天下午回應中央社記者詢問表示，媒體報導雙和醫院護理師偷拍病患，並上傳網路社群平台案，今天接獲民眾陳情相同情事，將函請雙和醫院說明。

衛生局說，若後續查有違反醫療法或護理人員法相關規定屬實，將依法處辦。

院方發布聲明表示，8日上午於院方接獲民眾反應此事，啟動專案調查，貼文確實為醫院護理師所發圖文，用意為記錄工作生活與抒發情緒。

醫院說，已嚴正告知該護理師，此舉不妥，並有損病人隱私與權益，並要求刪除、撤下相關照片及貼文。絕不允許、容忍任何形式侵犯病人隱私、權力。

醫務副院長陳龍接受聯訪表示，針對不當行為，將人事評議及懲處；也將加強院內人員對病人隱私觀念的教育訓練。

衛生局 護理師 隱私

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