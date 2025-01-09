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饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
饗饗微風信義店疑食品中毒案，業者自主全面消毒，今日暫停營業。記者林佳彣／攝影
饗饗微風信義店疑食品中毒案，業者自主全面消毒，今日暫停營業。記者林佳彣／攝影

饗饗微風信義店疑食品中毒案，北市衛生局1月7日陸續接獲醫院通報，迄今下午4時累計通報53人。衛生局說，已依疑似食品中毒事件處理要點，向疾管署申請啟動流行病學調查，今會同疾管署及食藥署前往該店進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。

北市法務局表示，業者統計1月5日訂位166組、用餐人數約814人，1月6日則是199組、約843人用餐。

衛生局指出，依食安法第6條規定，醫療機構診治病人時發現有疑似食品中毒，應於24小時內通報當地衛生局，衛生局受理醫院通報後，立即針對個案進行攝食問卷調查，調查各患者間共食的地點及餐點，並派員至涉嫌地點查核採樣蒐證。

衛生局說，如調查結果包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等，最終判定為食品中毒案件，業者違反食安法第15條第1項規定依同法第44條，可處6萬元至2億元罰鍰。

衛生局提到，疑似食品中毒調查期間，衛生局依食安法第41條第5款規定得命業者暫停作業、停止販賣及進行消毒，待業者改善完成後，向衛生局提出復業申請及從業人員完成至少4小時衛生講習證明等相關改善報告，經衛生局審查通過且複查合格才可復業。

衛生局呼籲食品業者，如製作場所發生疑似食品中毒案件時，應配合衛生機關調查，第一時間主動釐清掌握影響人數，調查共食餐點並確認員工是否有相同症狀，監測患者人數是否有持續擴大。如經衛生局依法要求暫停營業，應立即主動停業並消毒，確保汙染源不再擴大。

衛生局 饗饗

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