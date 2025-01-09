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全台凍番薯！13縣市發布低溫特報 台北等5地出現10度以下低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時39分，針對13縣市發布低溫特報，其中6縣市出現10度以下低溫。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時39分，針對13縣市發布低溫特報，其中6縣市出現10度以下低溫。聯合報系資料照

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今下午4時39分，針對13縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等6縣市出現10度以下低溫。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明日新竹以北及宜蘭局部地區，有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（10度以下）警戒區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號（10度）警戒區包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今下午4時39分，針對13縣市發布低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等6縣市出現10度以下低溫。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明日新竹以北及宜蘭局部地區，有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

橙色燈號（10度以下）警戒區包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號（10度）警戒區包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

冷氣團 新竹 氣象署

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